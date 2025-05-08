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Генеральный директор Nar выступил на конференции в Гяндже

13:59 418

Генеральный директор компании Nar Гуннар Панке выступил на международной научно-практической конференции, организованной Азербайджанским технологическим университетом (АТУ), и рассказал о плодотворном сотрудничестве мобильного оператора с университетами.

По словам Г.Панке, для широкого внедрения технологических инноваций в производство и другие сферы необходимы значительное время и крупные инвестиции. В этом контексте сотрудничество бизнеса с учебными заведениями имеет особую важность.

«Инвестиции нашей компании в образование в рамках сотрудничества с АТУ мы рассматриваем как вклад в будущее телекоммуникационного сектора Азербайджана. Наша основная цель в Nar — подготовить сегодняшних студентов как будущих ведущих специалистов», — отметил Г.Панке.

Отметим, что в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности, ориентированной на образование, сотрудники компании Nar регулярно проводят теоретические и практические тренинги для студентов местных университетов. Широкое сотрудничество мобильного оператора с высшими учебными заведениями отражает стремление компании создать мост между академическими знаниями и потребностями индустрии.

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