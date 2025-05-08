У Зеленского отреагировали на заявление о заморозке войны

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность заморозить войну и создать демилитаризованную зону, однако в Офисе президента Украины подчеркнули, что проблема не в позиции Киева, а в нежелании России прекращать боевые действия.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Келлога, отметив, что важным сигналом стало публичное признание США о том, что Россия не готова к миру.
По его словам, если Запад проигнорирует необходимость урегулирования конфликта, это подорвет его глобальную репутацию. Подоляк призвал не просто надеяться на мир, а активно принуждать Россию к прекращению агрессии.
«Если Запад отвернется от вопроса урегулирования войны, это будет означать добровольное обнуление глобальной репутации. Надо принуждать Россию, не просить о мире, а именно принуждать», — подчеркнул Подоляк.
Ранее Келлог заявил, что Украина готова заморозить войну на текущих линиях боевых действий и согласна на создание 30-километровой демилитаризованной зоны, предполагающей отвод войск на 15 километров с каждой стороны.