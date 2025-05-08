У Зеленского отреагировали на заявление о заморозке войны

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность заморозить войну и создать демилитаризованную зону, однако в Офисе президента Украины подчеркнули, что проблема не в позиции Киева, а в нежелании России прекращать боевые действия.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Келлога, отметив, что важным сигналом стало публичное признание США о том, что Россия не готова к миру.