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У Зеленского отреагировали на заявление о заморозке войны

14:04 1117

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность заморозить войну и создать демилитаризованную зону, однако в Офисе президента Украины подчеркнули, что проблема не в позиции Киева, а в нежелании России прекращать боевые действия.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Келлога, отметив, что важным сигналом стало публичное признание США о том, что Россия не готова к миру.

По его словам, если Запад проигнорирует необходимость урегулирования конфликта, это подорвет его глобальную репутацию. Подоляк призвал не просто надеяться на мир, а активно принуждать Россию к прекращению агрессии.

«Если Запад отвернется от вопроса урегулирования войны, это будет означать добровольное обнуление глобальной репутации. Надо принуждать Россию, не просить о мире, а именно принуждать», — подчеркнул Подоляк.

Ранее Келлог заявил, что Украина готова заморозить войну на текущих линиях боевых действий и согласна на создание 30-километровой демилитаризованной зоны, предполагающей отвод войск на 15 километров с каждой стороны.

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