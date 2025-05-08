Америка жестко раскритиковала Россию

Временный поверенный в делах США при Организации Объединенных Наций Дороти Ши на заседании Совета Безопасности ООН осудила Россию за ее препятствование мониторингу обхода Северной Кореей международных санкций.
Deutsche Welle передает, что заседание по этому вопросу было созвано по инициативе нескольких членов Совбеза, включая США и Южную Корею.
Ши указала, что КНДР «продолжает грубо нарушать резолюции Совета Безопасности», экспортируя уголь и железную руду в Китай, что напрямую финансирует ее «незаконные программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет». В то же время, продолжила она, с сентября 2023 года Северная Корея передала России «более 24 тысяч контейнеров с боеприпасами и военными материалами, а также более 100 баллистических ракет для использования против Украины».
«Из представленных сегодня (7 мая – ред.) доказательств ясно, что Россия цинично препятствует Совету в исполнении санкций в отношении КНДР, чтобы попытаться избежать критики за свои собственные нарушения», - сделала вывод Ши.
По ее словам, Совбез ООН, «несмотря на вето России», продолжит информировать свои государства-члены о подобной деятельности.
По данным южнокорейских и западных спецслужб, КНДР в 2024 году направила в Россию для участия в войне с Украиной более 10 тысяч своих военнослужащих, а в марте 2025 года - еще около 3000 человек в качестве подкрепления. В конце апреля Генштаб армии Южной Кореи оценивал потери северокорейских войск примерно в 4700 человек, включая около 600 погибших. 28 апреля руководство Северной Кореи впервые признало отправку войск в Россию. В Пхеньяне заявили, что это решение было принято в соответствии с договором о партнерстве КНДР и РФ, подписанном в июне 2024 года. Из опубликованного в апреле совместного расследования Reuters и британского аналитического центра Open Source Centre (OSC) также следует, что Северная Корея с сентября 2023 по март 2025 года поставила РФ от 4 до 6 млн артиллерийских снарядов. Кроме того, по информации разведки Южной Кореи, КНДР отправила в РФ 15 тысяч трудовых мигрантов, которые готовы работать за низкую зарплату по 12 часов в день, пишет The Wall Street Journal.