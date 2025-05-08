Америка жестко раскритиковала Россию

Ши указала, что КНДР «продолжает грубо нарушать резолюции Совета Безопасности», экспортируя уголь и железную руду в Китай, что напрямую финансирует ее «незаконные программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет». В то же время, продолжила она, с сентября 2023 года Северная Корея передала России «более 24 тысяч контейнеров с боеприпасами и военными материалами, а также более 100 баллистических ракет для использования против Украины».

«Из представленных сегодня (7 мая – ред.) доказательств ясно, что Россия цинично препятствует Совету в исполнении санкций в отношении КНДР, чтобы попытаться избежать критики за свои собственные нарушения», - сделала вывод Ши.

По ее словам, Совбез ООН, «несмотря на вето России», продолжит информировать свои государства-члены о подобной деятельности.

По данным южнокорейских и западных спецслужб, КНДР в 2024 году направила в Россию для участия в войне с Украиной более 10 тысяч своих военнослужащих, а в марте 2025 года - еще около 3000 человек в качестве подкрепления. В конце апреля Генштаб армии Южной Кореи оценивал потери северокорейских войск примерно в 4700 человек, включая около 600 погибших. 28 апреля руководство Северной Кореи впервые признало отправку войск в Россию. В Пхеньяне заявили, что это решение было принято в соответствии с договором о партнерстве КНДР и РФ, подписанном в июне 2024 года. Из опубликованного в апреле совместного расследования Reuters и британского аналитического центра Open Source Centre (OSC) также следует, что Северная Корея с сентября 2023 по март 2025 года поставила РФ от 4 до 6 млн артиллерийских снарядов. Кроме того, по информации разведки Южной Кореи, КНДР отправила в РФ 15 тысяч трудовых мигрантов, которые готовы работать за низкую зарплату по 12 часов в день, пишет The Wall Street Journal.