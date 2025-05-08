USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Пакистан назвал свои потери. А французы подтвердили уничтожение истребителя Rafale
Новость дня
Пакистан назвал свои потери. А французы подтвердили уничтожение истребителя Rafale

Украина получила еще один миллиард евро за счет доходов от российских активов

14:37 352

Евросоюз направил Киеву новый транш в размере €1 млрд, полученных от реинвестирования замороженных активов России.

Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Сегодня мы перевели еще €1 млрд в рамках программы Группы семи на €45 млрд из доходов от активов РФ», — написал Домбровскис в социальной сети X.

По его словам, общая сумма помощи Украине по этой программе в 2025 году уже достигла €6 млрд. Еврокомиссия планирует увеличить эту поддержку до €12 млрд в ближайшее время.

Согласно данным Еврокомиссии, с 2022 года ЕС потратил на поддержку Украины в общей сложности €150 млрд.

Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
13:55 2355
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит обновлено 14:51
14:51 8231
Америка жестко раскритиковала Россию
Америка жестко раскритиковала Россию
14:16 1720
Расим Мамедов требует свое имущество обратно
Расим Мамедов требует свое имущество обратно главное на этот час
13:38 2255
Трамп просит Эрдогана об Украине
Трамп просит Эрдогана об Украине
13:47 1350
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса что там у соседей
13:28 1023
Ереван не видит прогресса с Баку
Ереван не видит прогресса с Баку
13:37 1955
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана главное на этот час
12:33 3172
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода горячая тема
03:35 5111
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
13:12 1469
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна обновлено 14:08
14:08 2659

ЭТО ВАЖНО

Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
13:55 2355
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит обновлено 14:51
14:51 8231
Америка жестко раскритиковала Россию
Америка жестко раскритиковала Россию
14:16 1720
Расим Мамедов требует свое имущество обратно
Расим Мамедов требует свое имущество обратно главное на этот час
13:38 2255
Трамп просит Эрдогана об Украине
Трамп просит Эрдогана об Украине
13:47 1350
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса что там у соседей
13:28 1023
Ереван не видит прогресса с Баку
Ереван не видит прогресса с Баку
13:37 1955
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана главное на этот час
12:33 3172
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода горячая тема
03:35 5111
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
13:12 1469
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна обновлено 14:08
14:08 2659
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться