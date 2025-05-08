Украина получила еще один миллиард евро за счет доходов от российских активов

«Сегодня мы перевели еще €1 млрд в рамках программы Группы семи на €45 млрд из доходов от активов РФ», — написал Домбровскис в социальной сети X.

По его словам, общая сумма помощи Украине по этой программе в 2025 году уже достигла €6 млрд. Еврокомиссия планирует увеличить эту поддержку до €12 млрд в ближайшее время.

Согласно данным Еврокомиссии, с 2022 года ЕС потратил на поддержку Украины в общей сложности €150 млрд.