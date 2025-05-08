Ни дня без премьера

8 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, находящимся с государственным визитом в Баку.
В ходе встречи Али Асадов отметил важность переговоров, проведенных между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и То Ламом в рамках визита. Была выражена уверенность в том, что эти переговоры, а также пакет подписанных двусторонних документов, охватывающий различные сферы сотрудничества, откроют новую страницу в истории межгосударственных отношений двух дружественных стран.
Подчеркнуто, что азербайджано-вьетнамские отношения имеют очень древние и богатые традиции. Основу взаимных отношений заложили национальный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и первый президент Вьетнама Хо Ши Мин. Визит президента Хо Ши Мина в Азербайджан в 1959 году и поездка Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году стали началом дружбы между двумя народами.
Особо отмечено, что именно после визита Гейдара Алиева советское руководство начало оказывать Вьетнаму экономическую и научно-техническую помощь, а тысячи азербайджанских специалистов были направлены во Вьетнам для содействия в восстановлении инфраструктуры и нефтяной промышленности страны в послевоенный период.
Отмечено, что в советское время около 5 тысяч вьетнамцев получили образование в Азербайджане.
В ходе визита То Лама была подчеркнута значимость открытия выставки, посвященной Хо Ши Мину, и бюста в его честь в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.
Было отмечено, что, продолжая наследие, оставленное Гейдаром Алиевым и Хо Ши Мином, сегодняшние руководства обеих стран проявляют политическую волю к укреплению дружественных связей.
Особо подчеркнуто, что государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам в 2014 году внес значительный вклад в развитие отношений и повышение уровня сотрудничества, основанного на доверии.
Выражено удовлетворение результативным сотрудничеством между Азербайджаном и Вьетнамом как в двустороннем, так и в многостороннем формате в рамках международных организаций.
Высоко оценен уровень диалога и эффективного взаимодействия между правящей партией «Ени Азербайджан» и Коммунистической партией Вьетнама. Отмечено, что правящие партии всегда поддерживали дружественные связи и сыграли важную роль в укреплении взаимного доверия между двумя странами.
Во время встречи были обсуждены вопросы будущего развития азербайджано-вьетнамского сотрудничества в различных сферах, в том числе в экономико-торговой, инвестиционной, нефтегазовой, культурно-гуманитарной и других областях.
Стороны договорились о проведении следующего заседания межправительственной совместной комиссии Азербайджана и Вьетнама в Ханое.
То Лам от имени премьер-министра Вьетнама пригласил Али Асадова посетить Вьетнам с визитом.