Ни дня без премьера

8 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, находящимся с государственным визитом в Баку.

В ходе встречи Али Асадов отметил важность переговоров, проведенных между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и То Ламом в рамках визита. Была выражена уверенность в том, что эти переговоры, а также пакет подписанных двусторонних документов, охватывающий различные сферы сотрудничества, откроют новую страницу в истории межгосударственных отношений двух дружественных стран.

Подчеркнуто, что азербайджано-вьетнамские отношения имеют очень древние и богатые традиции. Основу взаимных отношений заложили национальный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и первый президент Вьетнама Хо Ши Мин. Визит президента Хо Ши Мина в Азербайджан в 1959 году и поездка Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году стали началом дружбы между двумя народами.

Особо отмечено, что именно после визита Гейдара Алиева советское руководство начало оказывать Вьетнаму экономическую и научно-техническую помощь, а тысячи азербайджанских специалистов были направлены во Вьетнам для содействия в восстановлении инфраструктуры и нефтяной промышленности страны в послевоенный период.

Отмечено, что в советское время около 5 тысяч вьетнамцев получили образование в Азербайджане.