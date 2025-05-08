У Трампа готовятся опозорить Байдена

Интервью было проведено в рамках расследования, касающегося ненадлежащего хранения секретных документов Байденом. После разговора спецпрокурор Роберт Хур описал Байдена как «пожилого человека с добрыми намерениями и плохой памятью».

Как сообщает Politico со ссылкой на источники среди республиканцев, запись может «обнажить одно из величайших сокрытий истины» в истории страны.

По данным Politico, администрация Байдена не хотела передавать запись этого интервью в комитет Палаты представителей по надзору, о чем сообщалось в письме Белого дома в Конгресс в мае прошлого года. Однако команда Трампа теперь намерена сделать запись публичной.

Адвокат Майк Дэвис, близкий к Трампу, заявил, что публикация аудиозаписи откроет «одно из величайших сокрытий правды в американской истории».

Команда Байдена, по данным издания, готовится к возможной публикации.

В ноябре 2022 года в американском аналитическом центре Penn Biden Center были обнаружены секретные документы периода, когда Байден занимал пост вице-президента (2013–2016 годы). Среди этих бумаг находились документы разведки и материалы брифингов по Украине, Ирану и Великобритании.

Позже секретные документы были также найдены в гараже дома Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Расследование по этому делу было завершено в феврале 2024 года.

Дональд Трамп неоднократно критиковал Джо Байдена, обвиняя его в неспособности управлять страной. Он утверждал, что у Байдена есть проблемы со здоровьем, и указывал на его оговорки на публичных мероприятиях. После неудачи на первых предвыборных дебатах 2024 года Байден вышел из президентской гонки на фоне недовольства внутри Демократической партии.