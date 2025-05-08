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Почему Трамп исполняет обязанности первой леди?

14:47 603

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания редко появляется в Белом доме, а обязанности первой леди за нее выполняет муж. Об этом пишет газета New York Times.

Согласно данным газеты, с момента инаугурации Трампа 20 января Мелания провела в Белом доме в общей сложности менее двух недель. Президент взял на себя ряд ее обязанностей: он занимается выбором декора для резиденции, оформлением Розового сада, встречает экскурсии в Восточном крыле и проводит мероприятия, посвященные Месяцу женской истории.

Причина поведения Мелании может заключаться в покушениях на Трампа, которые сильно напугали его супругу, давно переживающую о безопасности семьи. «Когда президент Трамп впервые вступил в должность в 2017 году, она боялась даже выходить из машины, чтобы пройтись на параде», — говорится в материале.

Ситуацию усложнило судебное дело против Трампа, в рамках которого его обвинили в выплате средств порнозвезде. На фоне инцидента Мелания решила держаться вдали от предвыборной кампании политика.

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