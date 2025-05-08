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Эрдоган: «В ближайшие дни РПК сложит оружие»

14:59 266

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Рабочая Партия Курдистана (РПК) в ближайшие дни сложит оружие и заявит о своем роспуске. Об этом Эрдоган сказал на встрече с группой министров и парламентариев.

«Мы преодолели все барьеры. В ближайшие дни РПК сложит оружие и объявит о самороспуске», — подчеркнул он.

Эрдоган отметил, что для Турции наступает новый этап, требующий от политиков значительных усилий.

Кроме того, президент коснулся темы антикоррупционного расследования в муниципалитете Стамбула, заявив, что государство создаст все условия для справедливого правосудия.

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