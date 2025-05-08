USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Пакистан назвал свои потери. А французы подтвердили уничтожение истребителя Rafale
Новость дня
Пакистан назвал свои потери. А французы подтвердили уничтожение истребителя Rafale

Нефть ускоряет рост

15:05 243

Цены на нефть ускорили рост в четверг, восстановив значительную часть понесенных накануне потерь.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 14:14 по бакинскому времени, составляла $61,89 за баррель, это на $0,77 (1,26%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на $0,84 (1,45%), до $58,91 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают ожидания ослабления напряженности в отношениях между США и Китаем, а также общего улучшения ситуации в международной торговле. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии на этой неделе. Готовность к таким переговорам подтвердили и в Пекине.

Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
13:55 2365
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит обновлено 14:51
14:51 8247
Америка жестко раскритиковала Россию
Америка жестко раскритиковала Россию
14:16 1733
Расим Мамедов требует свое имущество обратно
Расим Мамедов требует свое имущество обратно главное на этот час
13:38 2261
Трамп просит Эрдогана об Украине
Трамп просит Эрдогана об Украине
13:47 1366
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса что там у соседей
13:28 1026
Ереван не видит прогресса с Баку
Ереван не видит прогресса с Баку
13:37 1961
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана главное на этот час
12:33 3176
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода горячая тема
03:35 5111
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
13:12 1474
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна обновлено 14:08
14:08 2662

ЭТО ВАЖНО

Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
13:55 2365
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит
Противостояние Индии и Пакистана: что происходит обновлено 14:51
14:51 8247
Америка жестко раскритиковала Россию
Америка жестко раскритиковала Россию
14:16 1733
Расим Мамедов требует свое имущество обратно
Расим Мамедов требует свое имущество обратно главное на этот час
13:38 2261
Трамп просит Эрдогана об Украине
Трамп просит Эрдогана об Украине
13:47 1366
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса что там у соседей
13:28 1026
Ереван не видит прогресса с Баку
Ереван не видит прогресса с Баку
13:37 1961
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана главное на этот час
12:33 3176
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода
Трамп и Нетаньяху готовят смерть народа от голода горячая тема
03:35 5111
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
Симонян намекнул на Саргсяна и Кочаряна: В 2008 году расстреливали людей в Ереване
13:12 1474
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна
Симонян продолжает троллить Кочаряна и Саргсяна обновлено 14:08
14:08 2662
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться