Грузинским дипломатам для въезда в Эстонию потребуется виза

Правительство Эстонии приняло решение ввести визовый режим для граждан Грузии, обладающих дипломатическими и служебными паспортами. Решение одобрено 8 мая.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна (партия Eesti 200) заявил, что этот шаг демонстрирует неприятие репрессий со стороны правящей партии «Грузинская мечта» в отношении гражданского общества, протестующих и журналистов. Он также указал на безнаказанность полиции и ограничение свободы слова в Грузии.

По словам Цахкна, в Евросоюзе обсуждается возможность пересмотра безвизового режима для граждан Грузии с биометрическими паспортами.

На данный момент Эстония запретила въезд 83 гражданам Грузии, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе, недавно избранного председателем «Грузинской мечты». Ранее представители этой партии заявляли, что санкции, вводимые Эстонией и другими странами Балтии, «не имеют значения».