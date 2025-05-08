Зеленский о соглашении по недрам с США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем причастным к ратификации соглашения о недрах между Украиной и США и добавил, что «такой перспективной договоренности еще не было».
Об этом он сообщил в своем Telegram.
«Рассчитываю, что текст ратификационного закона в ближайшее время поступит из Верховной Рады в мой Офис. Юридические процедуры будут завершены, и сможем начать создание фонда», — заявил он.
Зеленский отметил, что «такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было».
«Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия. Сейчас это сильная основа для безопасности взаимодействия, а в перспективе десятилетий — возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество», — добавил президент.
*** 15:32
Верховная Рада Украины проголосовала за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. За решение проголосовали 338 депутатов.
Ратификация соглашения создаст правовые основания для реализации соглашения между правительствами Украины и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Первый вице-премьер Украины – министр экономики Юлия Свириденко в своем выступлении отметила, что документ соответствует конституционным принципам Украины. «Право собственности и контроль над недрами остаются за Украиной, все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат государству, национальная собственность защищена. Украина определяет инвестиционные проекты, что позволяет реализовать наши экономические приоритеты. Соглашение учитывает стремление Украины к членству в ЕС и связанные с этим обязательства», – подчеркнула она.
Напомним, что 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое предусматривает совместное использование украинских природных ресурсов.