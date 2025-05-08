Зеленский о соглашении по недрам с США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем причастным к ратификации соглашения о недрах между Украиной и США и добавил, что «такой перспективной договоренности еще не было».

Об этом он сообщил в своем Telegram.

«Рассчитываю, что текст ратификационного закона в ближайшее время поступит из Верховной Рады в мой Офис. Юридические процедуры будут завершены, и сможем начать создание фонда», — заявил он.

Зеленский отметил, что «такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было».

«Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия. Сейчас это сильная основа для безопасности взаимодействия, а в перспективе десятилетий — возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество», — добавил президент.