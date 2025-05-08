Стройбарона Шарурского насильно приволокут в суд

В Бинагадинском районном суде состоялось судебное заседание по делу, возбужденному в порядке частного обвинения в отношении известного строительного магната, владельца ЖСК «Шарур» и бизнесмена Исфандияра Ахундова, известного по прозвищу «Шарурлу Исфандияр».

Как сообщает haqqin.az, заседание прошло под председательством судьи Вусала Таигиева. Сам бизнесмен на процессе не присутствовал. Представитель подавшего жалобу в порядке частного обвинения Эмиля Самандарова — Асим Аббасов — выступил с ходатайством.

Адвокат подал ходатайство о принудительном приводе Исфандияра Ахундова в суд и о запрете ему выезда из страны. Аббасов обосновал это тем, что, несмотря на обязанность участвовать в судебном заседании, Ахундов проявил неуважение к суду, не явившись без уважительной причины.

Суд оставил ходатайство без рассмотрения.

Следующее судебное заседание назначено на 13 мая.

Отметим, что в отношении И.Ахундова подана жалоба по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса. Частный обвинитель требует наказания в виде лишения свободы в пределах санкций указанных статей.