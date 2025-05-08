Арестован активист Ахмед Мамедли

Суд постановил назначить А.Мамедли меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Арестован гражданский активист Ахмед Мамедли. Как сообщает haqqin.az, Бинагадинский районный суд рассмотрел представление об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста.

Отметим, что Ахмед Мамедли был задержан в связи с инцидентом, произошедшим в поселке Баладжары. Во вторник, 6 мая, Вугар Дуньямалиев (1988 г.р.) получил ножевое ранение в область живота. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что виновником инцидента является уроженец Джалилабадского района Ахмед Мамедли (2001 г.р.). По предварительной информации, причиной инцидента стал спор, возникший из-за места в такси.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса Азербайджана, расследование ведется в Бинагадинском районном управлении полиции.