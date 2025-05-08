В Гяндже торжественно открыли адвокатское бюро

8 мая в центре Гянджи состоялась официальная церемония открытия нового административного здания регионального адвокатского бюро, организованная Коллегией адвокатов.
В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, начальник сектора отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана Отари Гваладзе, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, члены президиума, адвокаты и представители СМИ.
Выступая на мероприятии, председатель Коллегии Анар Багиров предоставил общую информацию о ремонтно-восстановительных работах, проведенных в новом административном здании. Он отметил, что здание было передано Коллегии на баланс в рамках исполнения распоряжения президента от 22 февраля 2018 года «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» с целью обеспечения деятельности института адвокатуры в Гяндже.
Было отмечено, что здание, ранее служившее административным зданием городской прокуратуры Гянджи, расположено по адресу: улица Гасана Алиева, 49, Низаминский район, город Гянджа. Его общая площадь составляет 1052,58 квадратного метра, оно размещено на участке земли в 955,85 квадратного метра. Согласно решению Кабинета министров от 9 апреля 2019 года, здание было безвозмездно передано в пользование Коллегии. Административное здание включает подвальный и три надземных этажа, капитально отремонтировано за счет собственных средств Коллегии, приведено в соответствие с современными стандартами, оснащено всем необходимым оборудованием и инфраструктурой. Часть здания имеет статус объекта историко-культурного наследия. Эта часть также была восстановлена в соответствии с архитектурным стилем XIX века на основании заключения Министерства культуры. Ремонтно-восстановительные работы начались в октябре 2023 года и проводились поэтапно.
Новое административное здание рассчитано на деятельность 45 адвокатов и других сотрудников. Здесь расположены кабинет руководителя, 18 адвокатских кабинетов, комната для конфиденциальных встреч, приемные, технические помещения, актовый зал, музей, канцелярия, архив, две кухни, столовая, гардеробные и санитарные узлы. Для удобства граждан и адвокатов созданы все необходимые условия, установлены современные системы электропитания (UPS), негорючие кабели и противопожарные сигнализации. Новое здание предоставляет адвокатам благоприятную, конфиденциальную, комфортную и безопасную рабочую среду для эффективной профессиональной деятельности.
Глава ИВ Гянджи Ниязи Байрамов поприветствовал участников церемонии, поздравил адвокатов с открытием нового здания и пожелал им успехов в профессиональной деятельности. Он высоко оценил создание современного адвокатского института в Гяндже, подчеркнув, что это не только откроет новые возможности для адвокатов, но и повысит уровень юридической помощи гражданам. Байрамов также отметил последовательную и целенаправленную работу, проводимую Коллегией в этом направлении.
По словам главы исполнительной власти, строительство правового государства, повышение эффективности правосудия и надежная защита прав граждан остаются приоритетами государственной политики. В этом контексте особую важность приобретает организация качественных и доступных юридических услуг в регионах.
Начальник сектора отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Отари Гваладзе в своем выступлении отметил, что за последние годы в Азербайджане были проведены важные реформы в направлении развития адвокатуры. Государство проявляет к этой сфере особое внимание и заботу, что значительно повысило престиж адвокатской профессии, улучшило материально-техническую базу и расширило доступность юридической помощи в регионах. Он подчеркнул, что распоряжение президента от 22 февраля 2018 года «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» укрепило институциональные основы адвокатуры и дало серьезный импульс развитию этой сферы. Было также отмечено, что развитие адвокатских структур в регионах и расширение доступа к юридической помощи являются неотъемлемой частью правовых реформ.
Далее председатель Коллегии Анар Багиров выступил с докладом о ключевых направлениях деятельности Коллегии за последние годы. Он подчеркнул, что адвокатура в Азербайджане устойчиво развивается, число адвокатов растет, а в этой сфере реализуются важные реформы.
Говоря о деятельности Гянджинского регионального адвокатского бюро, предоставляемых юридических услугах и расширении доступа к правовой помощи, Анар Багиров отметил, что большинство адвокатских структур в Азербайджане соответствуют международным стандартам и обеспечивают гражданам получение качественной юридической помощи.
Анар Багиров также сообщил, что продолжается работа по укреплению материально-технической базы адвокатских организаций по всей республике. Коллегия придает этому вопросу особое значение и применяет системный подход. По его словам, на сегодняшний день по стране функционируют 138 адвокатских бюро, что вносит значительный вклад в повышение доступности юридических услуг. Он также сообщил, что в расположенном в Баку комплексе «Дом адвоката» ведутся ремонтные работы в соответствии с современными стандартами, которые планируется завершить до конца текущего года.
Анар Багиров особо отметил, что благодаря поддержке главы государства престиж профессии адвоката значительно вырос, а условия для их деятельности стали более благоприятными. Ввод в эксплуатацию новых административных зданий и создание адвокатских структур в регионах существенно расширяют возможности граждан по получению юридической помощи.
На мероприятии выступил также член Коллегии, председатель Совета старейшин, заслуженный юрист республики Икрам Керимов. Он высоко оценил открытие нового административного здания Гянджинского регионального адвокатского бюро, искренне поздравил всех адвокатов с этим знаменательным событием и пожелал им успехов в дальнейшей профессиональной деятельности. В своем выступлении он затронул роль адвокатуры в обществе и подчеркнул, что в правовом государстве ответственность адвокатов возрастает, выразив им свое благословение на этом пути.
В рамках церемонии участники также ознакомились с выставкой более 100 адвокатских и судейских мантий и атрибутики из личной коллекции члена Коллегии, руководителя адвокатского бюро «Камандар Насибов и партнеры» Камандара Насибова, собранной из разных стран мира.