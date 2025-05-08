В Гяндже торжественно открыли адвокатское бюро

8 мая в центре Гянджи состоялась официальная церемония открытия нового административного здания регионального адвокатского бюро, организованная Коллегией адвокатов. В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, начальник сектора отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана Отари Гваладзе, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, члены президиума, адвокаты и представители СМИ.

Выступая на мероприятии, председатель Коллегии Анар Багиров предоставил общую информацию о ремонтно-восстановительных работах, проведенных в новом административном здании. Он отметил, что здание было передано Коллегии на баланс в рамках исполнения распоряжения президента от 22 февраля 2018 года «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» с целью обеспечения деятельности института адвокатуры в Гяндже. Было отмечено, что здание, ранее служившее административным зданием городской прокуратуры Гянджи, расположено по адресу: улица Гасана Алиева, 49, Низаминский район, город Гянджа. Его общая площадь составляет 1052,58 квадратного метра, оно размещено на участке земли в 955,85 квадратного метра. Согласно решению Кабинета министров от 9 апреля 2019 года, здание было безвозмездно передано в пользование Коллегии. Административное здание включает подвальный и три надземных этажа, капитально отремонтировано за счет собственных средств Коллегии, приведено в соответствие с современными стандартами, оснащено всем необходимым оборудованием и инфраструктурой. Часть здания имеет статус объекта историко-культурного наследия. Эта часть также была восстановлена в соответствии с архитектурным стилем XIX века на основании заключения Министерства культуры. Ремонтно-восстановительные работы начались в октябре 2023 года и проводились поэтапно. Новое административное здание рассчитано на деятельность 45 адвокатов и других сотрудников. Здесь расположены кабинет руководителя, 18 адвокатских кабинетов, комната для конфиденциальных встреч, приемные, технические помещения, актовый зал, музей, канцелярия, архив, две кухни, столовая, гардеробные и санитарные узлы. Для удобства граждан и адвокатов созданы все необходимые условия, установлены современные системы электропитания (UPS), негорючие кабели и противопожарные сигнализации. Новое здание предоставляет адвокатам благоприятную, конфиденциальную, комфортную и безопасную рабочую среду для эффективной профессиональной деятельности.

Глава ИВ Гянджи Ниязи Байрамов поприветствовал участников церемонии, поздравил адвокатов с открытием нового здания и пожелал им успехов в профессиональной деятельности. Он высоко оценил создание современного адвокатского института в Гяндже, подчеркнув, что это не только откроет новые возможности для адвокатов, но и повысит уровень юридической помощи гражданам. Байрамов также отметил последовательную и целенаправленную работу, проводимую Коллегией в этом направлении. По словам главы исполнительной власти, строительство правового государства, повышение эффективности правосудия и надежная защита прав граждан остаются приоритетами государственной политики. В этом контексте особую важность приобретает организация качественных и доступных юридических услуг в регионах. Начальник сектора отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Отари Гваладзе в своем выступлении отметил, что за последние годы в Азербайджане были проведены важные реформы в направлении развития адвокатуры. Государство проявляет к этой сфере особое внимание и заботу, что значительно повысило престиж адвокатской профессии, улучшило материально-техническую базу и расширило доступность юридической помощи в регионах. Он подчеркнул, что распоряжение президента от 22 февраля 2018 года «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» укрепило институциональные основы адвокатуры и дало серьезный импульс развитию этой сферы. Было также отмечено, что развитие адвокатских структур в регионах и расширение доступа к юридической помощи являются неотъемлемой частью правовых реформ.