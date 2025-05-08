Путин упрашивает, Си подумает

Россия будет приветствовать появление на своей территорий китайских производств, заявил президент Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. Одновременно мы приветствуем создание и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», — сказал Путин.

Он добавил, что Москва готова обеспечить «комфортные условия для деятельности компаний из Китая в России» и считает российско-китайские отношения «образцом межгосударственного общения в 21-м веке».

Объемы вывоза в Китай российского минерального сырья бьют рекорды, отчитался Путин. «В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа. Кроме того, мы вторые по отгрузкам в Китай угля и третьи — по экспорту сжиженного природного газа», — похвастался президент.

Ставший крупнейшим торговым партнером Кремля после начала войны, Китай пока воздерживается от значимых инвестиций в реальный сектор российской экономики. Статистика ЦБ за три года войны ни разу не зафиксировала значимого притока капитала из «дружественных» стран. Напротив, суммарный объем прямых иностранных инвестиций в РФ устойчиво сокращается — на $63 млрд в прошлом году, на $80 млрд в 2023-м, на $138 млрд в 2022-м.

Накопленным итогом с начала вторжения в Украину экономика, по данным ЦБ, потеряла 57% вложений иностранных инвесторов, а их общий объем опустился до $216 млрд — минимума с 2009 года.

Хотя президент Путин ранее заявлял о «максимальной открытости» для инвесторов из стран БРИКС и призывал их вкладывать в Россию «капиталы», власти Китая запретили местным компаниям инвестировать в нефтегазовый сектор России, отказались финансировать проект «Сила Сибири-2» и дали указание автоконцернам не строить в РФ заводы.

Несмотря на 9 лет переговоров, правительству РФ так и не удалось договориться о выпуске государственного долга в юанях: Пекин по-прежнему разрешает лишь разместить «панда-бонды», которые не позволяют вывести деньги за пределы КНР.

Российско-китайская торговля после бурного роста первых двух лет войны — на 30% в 2022 году и 26% в 2023-м — в прошлом году перешла к стагнации: товарооборот вырос лишь на 1,9%, до $244,8 млрд. По итогам первого квартала товарооборот РФ и КНР и вовсе начал снижаться — на 7%, до $53,2 млрд — самого низкого уровня с апреля-июня 2022 года.

Закупки Китаем российских углеводородов, на которые приходится три четверти всего экспорта из РФ в КНР и почти половина всей двусторонней торговли, сократились на 16% — до $20,2 млрд. Поставки китайских товаров на российский рынок уменьшились на 7%, до $22,7 млрд.

На переговорах с Си Цзиньпином Путин планирует вновь поднять тему строительства нового газопровода в Китай, рассказывали Bloomberg знакомые с ситуацией источники.

По их словам, председатель КНР готов смягчить требования: если изначально он настаивал на снижении цены газа до внутрироссийского уровня (менее $100 за тысячу кубометров), то теперь готов согласиться на средний уровень — между ценой РФ и мировыми рыночными ценами. Подписания контракта, которого Путин добивается почти 10 лет, впрочем, не предвидится, сказали собеседники Bloomberg.