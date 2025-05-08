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Россия экстрадировала четырех граждан Азербайджана

16:21 1043

Четыре гражданина, находившихся в международном розыске, были экстрадированы из России в Азербайджан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В информации отмечается, что Генпрокуратура РФ удовлетворила ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан Анара Йолчуева, Рейхан Маликли, Замига Асланова и Эльшана Захарова.

Указанные лица подозреваются в совершении различных преступлений на территории Азербайджана. В связи с этим в их отношении были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых. После уклонения от следствия и попытки скрыться их объявили в международный розыск.

Подозреваемых задержали в России и передали в Азербайджан под конвоем сотрудников Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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