Украинцы получили приказ открывать ответный огонь

По их словам, такой же приказ бойцы получали во время «пасхального перемирия» в апреле. В то же время военные 93-й механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» заявили «Суспільне», что не получали приказа о принятии перемирия и инструкций не открывать огонь первыми.

Украинские военные получили от командования распоряжение открывать только ответный огонь во время трехдневного перемирия, которое в одностороннем порядке объявил на фронте президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет издание «Суспільне» со ссылкой на военнослужащих трех подразделений ВСУ, воюющих на покровском направлении в Донбассе и на юге Украины.

Перемирие, объявленное президентом РФ в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, вступило в силу в ночь на 8 мая. Украина официально к перемирию не присоединялась. Президент Владимир Зеленский говорил, что Киев не поддерживает прекращение огня только на три дня, и предлагал установить перемирие на 30 дней.

Утром 8 мая депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что «Украина официально молчит, но также присоединяется к перемирию». Подобное указание получили в войсках, написал он в своем телеграм-канале.

Ночь на 8 мая, в отличие от предыдущих, прошла без масштабных атак беспилотников на территории Украины и России. При этом в ВСУ утверждают, что российские войска продолжают боевые действия. Спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов заявил, что с начала суток зафиксированы более 60 боевых столкновений, в том числе на лиманском, волчанском, краматорском, торецком, покровском направлениях.

Объявленное Путиным перемирие продлится до 0:00 в ночь на 11 мая.

Минобороны РФ днем 8 мая отчиталось, что «строго соблюдает режим прекращения огня», но «формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск». По утверждению российского военного ведомства, с начала суток украинские военные якобы уже 488 раз нарушили режим прекращения огня.