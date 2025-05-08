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Россия хочет больше взрывов

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Россия расширяет Бийский олеумный завод в Алтайском крае, чтобы производить там гексоген, используемый в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, которые применяют на войне в Украине. Об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на данные госзакупок и спутниковые снимки.

Спутниковые снимки показывают, что на прилегающей к заводу территории ведется строительство новых зданий и инфраструктуры. Источник, близкий к проекту, и подрядчик, работающий на объекте, подтвердили агентству, что завод «серьезно расширяется».

Reuters отмечает, что Бийский олеумный завод расположен примерно в трех тысячах километров от Москвы — «вне досягаемости большинства украинских дронов».

Планы по расширению производства на заводе журналисты обнаружили в документах, размещенных подразделением Минобороны на портале госзакупок с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года, а также на сайте администрации Бийска перед общественными слушаниями по оценке воздействия завода на окружающую среду.

Согласно проекту договора, размещенному на портале госзакупок в 2023 году и затем удаленному, строительство предприятия планировалось завершить в 2025 году и производить на нем шесть тысяч тонн взрывчатки в год. «Это огромный объем, который существенно усилит оборонные возможности России», — отметил эксперт по взрывчатым веществам из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана Томас Клапетке. По расчетам Reuters, такого количество взрывчатки хватит для того, чтобы начинить боеголовки 1,28 миллиона 152-мм артиллерийских снарядов.

Стоимость строительства нового предприятия в документах оценивается в 15,5 миллиарда рублей и финансируется из «специального госфонда». Некоторые здания были почти завершены летом 2024 года, августе того же года заключались контракты на поставку мебели и укладку полов, что может означать финальную стадию строительства. Reuters отмечает, что журналистов не удалось выяснить, идет ли строительство по графику.

По документам, на которые ссылается Reuters, предполагается строительство или реконструкция как минимум 20 зданий, новых тоннелей и расширение железнодорожной ветки. Согласно анализу спутниковых снимков, в сентябре 2023 года началась вырубках 0,7 квадратных километра леса под строительство. На 17 апреля 2025 года все 20 зданий находились на разных стадиях строительства.

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