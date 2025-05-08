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Помощник Путина советует подождать, как пройдет «перемирие»

16:39 742

Дальнейшие шаги РФ по «украинскому урегулированию» будут зависеть в том числе от того, как пройдет трехдневное «перемирие».

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии российскому Первому каналу.

«Давайте подождем, как пройдет перемирие, от этого будет многое очень зависеть, в том числе и в контексте наших дальнейших шагов», - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, сказываются ли действия Киева на готовности Москвы к прямому диалогу без предварительных условий.

Ранее сообщалось, что Россия прекратила боевые действия на время «перемирия», объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с 00:00 мск 8 мая. Перемирие будет действовать до 00:00 мск 11 мая - суммарно 72 часа.

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