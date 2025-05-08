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Армия Израиля разбомбила командный центр «Хезболлы»

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Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по командному пункту «Хезболлы» в горном районе Шкиф на юге Ливана, где находится центр по управлению огнем и ракетными системами. Об этом сообщил в социальной сети X на арабском языке официальный представитель израильской армии Авихай Эдри.

«В ходе воздушного рейда военный объект был выведен из строя, уничтожены группы диверсантов, боевая техника и подземные шахты, - отметил офицер. - Этот командный пункт является частью стратегического проекта, его существование представляет собой откровенное нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном».

Как подчеркнул Эдри, армия «примет меры по устранению любой угрозы безопасности Израиля и предотвратит попытки восстановить потенциал «Хезболлы».

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