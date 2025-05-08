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Трамп скоро объявит о важном событии

16:48 1177

Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 мая объявит о заключении торговой сделки с «крупной и уважаемой страной». В своем посте на платформе Truth Social он назвал это соглашение «первым из многих», не уточнив, о какой стране идет речь.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники пишет, что речь идет о Великобритании. Британская медиакомпания BBC добавляет, что премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер тоже сделает 8 мая заявление по этому поводу.

Подробности соглашения пока не раскрываются. Известно, что Лондон и Вашингтон обсуждали снижение британских тарифов на американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию, а также отмену налогов для американских технологических компаний.

NYT подчеркивает, что сделка может стать важным шагом для укрепления экономических связей между США и Великобританией. Также сообщается, что США близки к подписанию торговых соглашений с Индией и Израилем, а также ведут переговоры с Японией, Южной Кореей, Вьетнамом и другими странами.

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