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Принцесса Марокко ознакомилась с бакинским образовательным комплексом

16:50 846

Принцесса Королевства Марокко, президент Фонда сохранения культурного наследия Рабата Лалла Хасна в рамках своего рабочего визита в Азербайджан посетила образовательный комплекс №132-134.

В мероприятии приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, начальник департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева, депутат Солтан Мамедов, министр по делам молодежи, культуры и связи Королевства Марокко Мохаммед Мехди Бенсаид, посол Королевства Марокко в Азербайджане Мухаммед Адиль Эмбарш, генеральный секретарь Фонда сохранения культурного наследия Рабата Нужа Алауи, а также другие официальные лица и коллектив школы.

Выступивший на мероприятии министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что программа побратимства, запущенная между образовательным комплексом №132-134, являющимся членом Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО, и школой Oum El Banine в Рабате, закладывает основу для нового этапа, основанного на культурном обмене, общих ценностях и сотрудничестве в образовательной сфере. Министр подчеркнул, что эта инициатива, реализуемая при совместном партнерстве Фонда сохранения культурного наследия Рабата, Фонда Гейдара Алиева, Министерства науки и образования и Министерства культуры, со следующего учебного года будет охватывать пять школ Баку и Рабата. По его словам, эта инициатива не только будет стимулировать учеников к исследованию, сохранению и популяризации культурного наследия, но и укрепит культурный диалог между ними.

В рамках визита учащиеся представили образовательную программу под названием «Я открываю свое наследие – Баку», которая является основой программы побратимства. В то же время было показано видеообращение учащихся школы Ум Эль Банин в Рабате.

В ходе визита принцесса также ознакомилась с процессом обучения в классах, пообщалась с учениками и выслушала их выступления. Она также посетила Музей истории школы, ей была предоставлена информация об истории Азербайджана.

Мероприятие завершилось выставкой картин, посвященных выдающимся памятникам городов Рабат и Баку, подготовленной учениками и музыкальной концертной программой.

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