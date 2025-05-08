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Комнату Хо Ши Мина открыли в Азербайджанском университете нефти и промышленности

17:17 412

8 мая в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (ADNSU) состоялась церемония открытия Мемориальной комнаты, посвященной 135-летию первого президента Вьетнама, известного политического деятеля Хо Ши Мина и отражающей вьетнамо-азербайджанское сотрудничество.

Мероприятие было организовано как символ исторических дружеских отношений и сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Вьетнамом.

В церемонии приняли участие министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Руфат Азизов, директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькяр Саттарова, вице-президент SOCAR Кенан Наджафов, руководитель аппарата Министерства энергетики Заур Мамедов, государственные лица обеих стран, представители сферы науки и образования, а также профессорско-преподавательский состав и студенты вуза.

Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, министр энергетики Парвиз Шахбазов, председатель Наблюдательного совета PetroVietnam Ле Ман Хунг рассказали об исторических основах азербайджано-вьетнамских отношений, совместных проектах в энергетической сфере и влиянии политического наследия Хо Ши Мина на эти отношения. В ходе выступлений была подчеркнута роль Хо Ши Мина в формировании дружбы и солидарности между народами.

Экспозиция Мемориальной комнаты включает материалы, отражающие жизнь и деятельность Хо Ши Мина, а также исторические документы о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли между Азербайджаном и Вьетнамом. В рамках мероприятия был проведен осмотр комнаты, а представители сделали совместное памятное фото. В заключение было отмечено, что подобные инициативы способствуют дальнейшему укреплению отношений между двумя странами.

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