Хуситы грозят израильским аэропортам

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» опубликовали новое видео с угрозами в адрес Израиля, в котором они отметили три израильских аэропорта в качестве целей для новых атак.

Израильские СМИ передают, что на видео под заголовком «Небезопасные аэропорты» отмечены аэропорт Бен-Гурион, где 4 мая упала ракета, выпущенная хуситами, а также аэропорт Хайфы и аэропорт Рамон.

Хуситы также пригрозили отреагировать на разрушение аэропорта в Сане. Они пояснили, что соглашение о прекращении огня с Соединенными Штатами не касается Израиля и что они будут продолжать атаковать его до тех пор, пока продолжается война в секторе Газа.

Израиль в свою очередь дал понять, что жестко ответит на любые дальнейшие атаки со стороны хуситов, которых поддерживает Иран.