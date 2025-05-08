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Россия и Китай против «Золотого купола» США

17:29 517

Россия и Китай приняли совместное заявление по глобальной стратегической стабильности. В нем стороны заявили, что американская программа «Золотой купол» носит глубоко дестабилизирующий характер. Согласно документу, проект предполагает создание «ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО» для защиты США от любых ракетных угроз.

Помимо наземного использования «Золотого купола» США намерены укрепить арсенал для ведения боевых операций в космическом пространстве. «Стороны выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации и будут противодействовать политике в сфере безопасности и деятельности, направленным на достижение военного превосходства и официальное закрепление и использование космоса в качестве «пространства боевых действий», - говорится в документе на сайте Кремля.

В связи с этим Россия и КНР планируют создать глобальный договор о предотвращении любого военного влияния в космосе. Соглашение должно остановить «гонку вооружений в космосе» и исключить риск атаки космических объектов.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании проекта «Золотой купол» 28 января. Космическая компания SpaceX оценила предварительную инженерную и проектную работу над комплексом в диапазоне от $6 млрд до $10 млрд. По данным телеканала CNN, «Золотой купол» станет аналогом израильской противоракетной системы «Железный купол», однако последний рассчитан на защиту лишь небольших населенных пунктов.

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