USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Пакистан назвал свои потери. А французы подтвердили уничтожение истребителя Rafale
Новость дня
Пакистан назвал свои потери. А французы подтвердили уничтожение истребителя Rafale

Россия и США обсуждают возобновление поставок газа в Европу

17:40 284

США и Россия обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу, передает Reuters.

Источники агентства, близкие к переговорам, заявили, что восстановление роли Москвы на газовом рынке Евросоюза может помочь закрепить мирное соглашение между Россией и Украиной.

Акции «Газпрома» отреагировали позитивно на эту информацию. На протяжении всего дня 8 мая бумаги газовой компании находятся в лидерах роста.

Евросоюз продолжает закупать газ у России, но уже в виде СПГ, который поступает в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток». При этом доля российского газа в импорте ЕС упала до 19% против 40% до начала войны в Украине.

Русские и украинцы обвиняют друг друга в нарушении «перемирия Путина»
Русские и украинцы обвиняют друг друга в нарушении «перемирия Путина» обновлено 17:53
17:53 3412
Совместная операция Службы госбезопасности и Госпогранслужбы
Совместная операция Службы госбезопасности и Госпогранслужбы
17:54 141
Трамп просит Эрдогана об Украине
Трамп просит Эрдогана об Украине
13:47 3670
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана главное на этот час; все еще актуально
12:33 4512
Стройбарона Шарурского насильно приволокут в суд
Стройбарона Шарурского насильно приволокут в суд
15:44 2748
Американцы промахнулись. В Тбилиси все спокойно
Американцы промахнулись. В Тбилиси все спокойно
15:34 1520
Турция и Израиль сотрудничают. А турецкий генерал назначен на ключевую должность в НАТО
Турция и Израиль сотрудничают. А турецкий генерал назначен на ключевую должность в НАТО эксклюзив
15:21 2596
Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
13:55 5006
Пакистан заявил, что нападение на Индию становится «все более неизбежным»
Пакистан заявил, что нападение на Индию становится «все более неизбежным» обновлено 17:12
17:12 11236
Америка жестко раскритиковала Россию
Америка жестко раскритиковала Россию
14:16 3502
Расим Мамедов требует свое имущество обратно
Расим Мамедов требует свое имущество обратно главное на этот час
13:38 4098

ЭТО ВАЖНО

Русские и украинцы обвиняют друг друга в нарушении «перемирия Путина»
Русские и украинцы обвиняют друг друга в нарушении «перемирия Путина» обновлено 17:53
17:53 3412
Совместная операция Службы госбезопасности и Госпогранслужбы
Совместная операция Службы госбезопасности и Госпогранслужбы
17:54 141
Трамп просит Эрдогана об Украине
Трамп просит Эрдогана об Украине
13:47 3670
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана
Спецоперация ВМС Греции: арестован гражданин Азербайджана главное на этот час; все еще актуально
12:33 4512
Стройбарона Шарурского насильно приволокут в суд
Стройбарона Шарурского насильно приволокут в суд
15:44 2748
Американцы промахнулись. В Тбилиси все спокойно
Американцы промахнулись. В Тбилиси все спокойно
15:34 1520
Турция и Израиль сотрудничают. А турецкий генерал назначен на ключевую должность в НАТО
Турция и Израиль сотрудничают. А турецкий генерал назначен на ключевую должность в НАТО эксклюзив
15:21 2596
Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
Путин о Кадырове: сообщения о его смерти слишком преувеличены
13:55 5006
Пакистан заявил, что нападение на Индию становится «все более неизбежным»
Пакистан заявил, что нападение на Индию становится «все более неизбежным» обновлено 17:12
17:12 11236
Америка жестко раскритиковала Россию
Америка жестко раскритиковала Россию
14:16 3502
Расим Мамедов требует свое имущество обратно
Расим Мамедов требует свое имущество обратно главное на этот час
13:38 4098
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться