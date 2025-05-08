Россия и США обсуждают возобновление поставок газа в Европу

США и Россия обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу, передает Reuters.

Источники агентства, близкие к переговорам, заявили, что восстановление роли Москвы на газовом рынке Евросоюза может помочь закрепить мирное соглашение между Россией и Украиной.

Акции «Газпрома» отреагировали позитивно на эту информацию. На протяжении всего дня 8 мая бумаги газовой компании находятся в лидерах роста.

Евросоюз продолжает закупать газ у России, но уже в виде СПГ, который поступает в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток». При этом доля российского газа в импорте ЕС упала до 19% против 40% до начала войны в Украине.