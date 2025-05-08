Билл Гейтс пожертвует все свое состояние на благотворительность

Основатель Microsoft и один из богатейших людей мира Билл Гейтс объявил, что в течение ближайших 20 лет передаст практически все свое состояние, оцениваемое в 200 миллиардов долларов, на благотворительность через собственный фонд (Gates Foundation).

«Я планирую направить почти все свои средства через Фонд Гейтса на спасение и улучшение жизни людей по всему миру. К 31 декабря 2045 года фонд завершит свою работу», — написал Гейтс на своем сайте.

Reuters отмечает, что миллиардер косвенно раскритиковал президента США Дональда Трампа, который сократил или приостановил многие американские программы помощи. Гейтс написал, что хочет спасти жизин новорожденных, детей и матерей от «предотвратимых причин», а также искоренить такие заболевания, как полиомиелит, малярия и корь, и снизить уровень бедности.

«Люди скажут много всего обо мне после моей смерти, но я намерен сделать так, чтобы среди этого не было фразы: «Он умер богатым», — заявил он.

CNN сообщает, что изначально Билл и Мелинда Гейтс, основавшие фонд в 2000 году, планировали, что он продолжит работу на их средства после их смерти. Однако теперь Гейтс решил ускорить процесс передачи средств.

С момента основания фонд выделил 100 миллиардов долларов, в том числе на программы по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. По данным Bloomberg, текущее состояние Гейтса оценивается в 108 миллиардов долларов.