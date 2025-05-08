Совместная операция Службы госбезопасности и Госпогранслужбы

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Гражданин Азербайджана Шахрияр Вагиф оглы Алиев (1991 г.р.), вступив в сговор с лицом, проживающим за рубежом, ввез контрабандным путем в Азербайджан большое количество сушеной марихуаны. Он ранее договорился, что, получив на территории Бейлаганского района крупную партию наркотиков, спрячет наркотические средства в Баку.

Как сообщает haqqin.az, Ш.Алиев был задержан в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных СГБ и ГПС, когда забирал наркотики из тайника на территории села Ахмедли Бейлаганского района. В ходе проведенного осмотра у него была обнаружена и изъята марихуана общим весом более 30 кг.

Ш.Алиев привлечен к уголовной ответственности по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 УК Азербайджана, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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