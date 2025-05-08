Разлад между Трампом и Нетаньяху

Отношения между ними, по сведениям источников, приближенных к Трампу, достигли крайне низкого уровня.

Издание сообщает, что во время закрытых бесед Трамп подчеркивал свое стремление продвигать собственные инициативы на Ближнем Востоке, не ориентируясь на действия Израиля.

В контексте возможной сделки с Саудовской Аравией американский лидер хотел бы видеть участие Израиля в качестве ключевого партнера. Однако, по его мнению, Нетаньяху затягивает принятие необходимых решений. По информации источников, Трамп остается недоволен позицией израильского руководства, в том числе попытками оказать давление на Вашингтон с целью принятия более жестких мер против иранской ядерной программы.