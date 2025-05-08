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Разлад между Трампом и Нетаньяху

18:10 1818

Президент США Дональд Трамп разочарован действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Israel Hayom.

Отношения между ними, по сведениям источников, приближенных к Трампу, достигли крайне низкого уровня.

Издание сообщает, что во время закрытых бесед Трамп подчеркивал свое стремление продвигать собственные инициативы на Ближнем Востоке, не ориентируясь на действия Израиля.

В контексте возможной сделки с Саудовской Аравией американский лидер хотел бы видеть участие Израиля в качестве ключевого партнера. Однако, по его мнению, Нетаньяху затягивает принятие необходимых решений. По информации источников, Трамп остается недоволен позицией израильского руководства, в том числе попытками оказать давление на Вашингтон с целью принятия более жестких мер против иранской ядерной программы.

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