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Европа готовит удар по США

18:26 1204

Евросоюз сформировал список американских товаров, которые могут попасть под новые пошлины в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico.

В четверг Европейская комиссия предложила меры в ответ на введенные США пошлины на почти 100 миллиардов евроимпорта. В перечень вошли самолеты, автомобили, медицинское оборудование, химикаты, пластик, а также "бурбон" и другие крепкие напитки. Ранее Франция и Италия выступали против включения алкогольной продукции в список, но комиссия настояла на своём.

По данным издания, документ насчитывает более 200 страниц и охватывает свыше 4800 товарных позиций. Общий объём их импорта в ЕС в 2024 году составил 109 миллиардов евро. ЕС также рассматривает ограничение экспорта металлолома и химической продукции на сумму около 4,4 миллиарда евро.

Параллельно Брюссель готовит иск во Всемирную торговую организацию из-за так называемых взаимных пошлин и ограничений на автомобили. Однако приоритетной целью Евросоюза остаются переговоры. Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, консультации с бизнесом и странами-членами ЕС продлятся до 10 июня.

США ранее ввели дополнительный тариф в 20% почти на весь экспорт из ЕС, позднее снизив его до 10% на 90 дней. При этом пошлины на сталь, алюминий и автомобили остаются в силе. ЕС приостановил свои ответные меры стоимостью 21 миллиард евро, включая пошлины на Harley-Davidson, мясо птицы и одежду.

По оценкам СМИ, торговая политика Вашингтона затрагивает около 97% экспорта ЕС в США. Брюссель может отложить ответные меры до июньского саммита НАТО в Гааге, чтобы не усиливать напряженность накануне мероприятия.

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