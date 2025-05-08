В Германии опять разрешили националистов

Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) временно приостановило классификацию партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как правоэкстремистской организации на федеральном уровне.
Об этом 8 мая сообщил административный суд Кёльна.
Решение принято на время рассмотрения иска, поданного партией 5 мая. Ведомство не будет публично называть АдГ «подтверждённым экстремистским движением» до вынесения решения судом. Также спецслужба удалит с сайта пресс-релиз от 2 мая, где говорилось о присвоении соответствующего статуса.
По данным агентства dpa, BfV воздержится от комментариев по делу из-за судебного процесса. Сроки вынесения решения пока не объявлены.
В иске, направленном в суд Кёльна, где находится штаб-квартира BfV, партия называет действия ведомства политически мотивированной попыткой дискредитации. Ведомство же ранее заявляло, что статус присвоен из-за «экстремистского характера партии, пренебрегающего человеческим достоинством».
На региональном уровне структуры АдГ в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт уже признаны экстремистскими.
Присвоение статуса позволяло спецслужбе использовать дополнительные меры наблюдения за партией, включая работу с информаторами и перехват сообщений. Власти ФРГ подчёркивают, что защита демократического порядка остаётся приоритетом, учитывая исторический контекст.