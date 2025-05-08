В Германии опять разрешили националистов

Решение принято на время рассмотрения иска, поданного партией 5 мая. Ведомство не будет публично называть АдГ «подтверждённым экстремистским движением» до вынесения решения судом. Также спецслужба удалит с сайта пресс-релиз от 2 мая, где говорилось о присвоении соответствующего статуса.

Об этом 8 мая сообщил административный суд Кёльна.

Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) временно приостановило классификацию партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как правоэкстремистской организации на федеральном уровне.

По данным агентства dpa, BfV воздержится от комментариев по делу из-за судебного процесса. Сроки вынесения решения пока не объявлены.

В иске, направленном в суд Кёльна, где находится штаб-квартира BfV, партия называет действия ведомства политически мотивированной попыткой дискредитации. Ведомство же ранее заявляло, что статус присвоен из-за «экстремистского характера партии, пренебрегающего человеческим достоинством».

На региональном уровне структуры АдГ в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт уже признаны экстремистскими.

Присвоение статуса позволяло спецслужбе использовать дополнительные меры наблюдения за партией, включая работу с информаторами и перехват сообщений. Власти ФРГ подчёркивают, что защита демократического порядка остаётся приоритетом, учитывая исторический контекст.