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«Трибунал для Путина» и 1 млрд на вооружение: важные шаги ЕС к 9 мая

19:01 1644

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 9 мая во Львове объявит о выделении Киеву еще 1 млрд евро на оборону, а также о финальном шаге в процессе создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, сообщает dw.

Соответствующее заявление Каллас сделала 8 мая в Варшаве на неформальной встрече глав МИД ЕС. Она подчеркнула, что «завтра мы дадим окончательное политическое подтверждение на создание трибунала по военным преступлениям и преступлениям агрессии».

Проект Специального трибунала, который неофициально называют «трибуналом для Путина», уже готов и ждет политического одобрения. В международной юриспруденции ответственность за преступление агрессии лежит на высшем руководстве государства, что делает этот шаг важным шагом в международной политике.

Кроме того, по информации агентства Reuters, Европейская комиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России до 20 мая. Каллас уточнила, что подробности новых санкций пока не согласованы.

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