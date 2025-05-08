«Трибунал для Путина» и 1 млрд на вооружение: важные шаги ЕС к 9 мая

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 9 мая во Львове объявит о выделении Киеву еще 1 млрд евро на оборону, а также о финальном шаге в процессе создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, сообщает dw.

Соответствующее заявление Каллас сделала 8 мая в Варшаве на неформальной встрече глав МИД ЕС. Она подчеркнула, что «завтра мы дадим окончательное политическое подтверждение на создание трибунала по военным преступлениям и преступлениям агрессии».