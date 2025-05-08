Фицо нашел способ добраться до Москвы

Из-за того, что страны Балтии закрыли свое воздушное пространство для пролета премьера в Москву, самолет с Фицо изменил маршрут. Он направляется в российскую столицу южным путем - через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и Россию.

Об этом сообщает Denník N.

Премьер Словакии Роберт Фицо отправился в Москву, несмотря на запрет стран Балтии пропускать его самолет - маршрут пришлось изменить на южный и вдвое длиннее.

Ожидается, что самолет приземлится в Москве в 20:26 по центральноевропейскому времени.

Из-за обходного маршрута полет продлится около пяти часов, хотя обычно перелет из Братиславы в Москву занимает примерно два с половиной часа.

Вместе с Фицо на борту должны находиться и несколько депутатов словацкого парламента.

Напомним, что в Москве 9 мая состоится масштабный парад по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.