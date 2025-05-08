Сорвет ли дронами Украина парад на Красной площади?

В связи с празднованием 80-летия Победы над нацистской Германией, власти России в одностороннем порядке объявили о прекращении огня на территории Украины с 8 по 10 мая. В ответ Киев выступил с контрпредложением о немедленном и всеобъемлющем перемирии, но Москва отказалась. Решение Кремля о временной приостановке боевых действий было принято в непростой для обеих сторон момент - наступление российской армии внутри Украины застопорилось. Согласно данным американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), украинским силам удалось остановить продвижение России, благодаря эффективным ударам беспилотников, активизации авиации и новым средствам радиоэлектронной борьбы, которые осложняют применение российских планирующих авиабомб. Украинская сторона утверждает, что только за первые три месяца текущего года российские потери убитыми и ранеными составили порядка 100 тысяч человек. С апреля 2024-го по март 2025 года российская армия смогла оккупировать менее одного процента территории Украины. О мотивах и последствиях неожиданного перемирия, объявленного Москвой, haqqin.az побеседовал с известным политологом Александром Фридманом — преподавателем истории Восточной Европы в университетах Саарбрюккена и Дюссельдорфа (ФРГ).

- Есть ли смысл Украине соглашаться на это трёхдневное перемирие? - Пока неясно, как поступит Киев. Но у России есть и другая, не менее важная причина объявить перемирие — позиция Трампа. Кремль торопится, потому что Трамп выражает явное недовольство тем, что Москва не проявляет готовности к миру и ясно дает понять: если так пойдет и дальше, США выйдут из переговорного процесса. Вот Путин и достал из загашника старую идею. В Кремле сейчас сложное положение. На Западе любят повторять, что Трамп якобы всегда потакает Путину. А читая европейские СМИ и вовсе веришь, что президент США послушно выполняет все кремлёвские пожелания. На деле же это явное преувеличение. Хотя в заявлениях Трампа действительно есть немало выгодного для Москвы. Например, признание Крыма, отсутствие обсуждения ответственности России за военные преступления и прочее. Но даже в «мирном плане Трампа» нет всего того, что нужно Путину. Президент России затеял войну не для того, чтобы мир признал Крым суверенной территорией РФ. Он хочет куда большего. Как справедливо заметил Лавров, Кремлю нужно признание глобальной роли России. Им нравится война. Благодаря ей к ним приходят американские делегации, обсуждают что-то, ведут диалог. Это подпитывает их неуемные, имперские амбиции. Но Путин всё ещё не достиг главной цели — превращения Украины в сателлита России. Поэтому война будет продолжаться, а вот как удержать Трампа в переговорном процессе, в Кремле пока не решили. Перед ними дилемма: либо договариваться и получать меньше, чем хотелось бы, либо продолжать войну и попытаться выжать из неё больше. Вот почему из Москвы идут столь противоречивые сигналы. Путин говорит о перемирии, Песков заявляет о готовности к переговорам без условий, а потом выступает Лавров и вываливает весь набор требований, с которых в феврале 2022 года всё начиналось - признание Крыма, "денацификация", "демилитаризация", права русского языка, церкви и так далее. Лично я считаю, что Трамп не был тем кандидатом, на которого в Кремле делали ставку. Победи Камала Харрис, всё было бы куда проще - война продолжалась бы, как при Байдене, а все роли были бы чётко определены. - А если Трамп потеряет терпение и начнёт поддерживать Украину ещё активнее? Что тогда? - Хороший вопрос! В Москве пока не разобрались с его импульсивностью. Сегодня он кого-то называет другом, завтра — угрожает. Потому-то и действия Кремля выглядят противоречиво, Путину неясно, договариваться ли ему с США или готовиться к разрыву. Есть гипотетический, но крайне опасный для России сценарий: Трамп резко меняет курс, вводит жёсткие санкции и наращивает военную помощь Украине. Это было бы дипломатическим поражением Кремля.

- На что же в таком случае надеются в Москве? - Там рассчитывают свести все к двум вариантам. Первый — удержать Трампа в переговорах и понемногу вытягивать уступки, параллельно продолжая наступление. Второй — что Трампу всё это надоест, он скажет: "Разбирайтесь сами", после чего махнет рукой и сосредоточится на Китае и внутренних делах. В этом случае Москва рассчитывает додавить Украину, особенно если Европа не сможет поддерживать Киев в прежнем объёме. - Как, на Ваш взгляд, отреагируют США, если Украина решит дронами сорвать празднование 9 мая в Москве? - После своего неудачного визита в Белый дом президент Зеленский стал намного осторожнее. Или сам сделал выводы, или европейские партнёры подсказали, как вести себя, чтобы не раздражать Трампа. Сейчас Киев делает всё, чтобы выглядеть конструктивно. Дескать, мы готовы к миру, мы за прекращение войны, все именно так, как хочет Трамп. Это очень важная игра на публику и в первую очередь на одного зрителя —президента США, которому теперь труднее обвинять Зеленского в непримиримости. Что же касается реального прекращения огня, то его, скорее всего, не будет. Как и в прошлые разы: перемирие объявляется, а боевые действия продолжаются. В Кремле, возможно, рассчитывают и на психологический эффект: напугать европейских лидеров, которые приедут в Киев. Показать, что Россия по-прежнему опасна. Американцы в Киев не приедут, а вот европейцы будут. И это искушение для Москвы. Но и Украина, не исключаю, попытается омрачить российские торжества. Так что 8–9 мая у обеих сторон, несмотря на все договорённости, будет "зуд в руках". - Некоторые эксперты сомневаются: есть ли у Трампа вообще рычаги давления на Путина? - Конечно же, есть! США могут ввести по-настоящему болезненные санкции против российского нефтяного сектора. В частности, через вторичные санкции на страны, покупающие российскую нефть. Особенно, если им удастся договориться с Индией. Кроме того, сам Трамп — человек уязвимый в вопросах эго. Его можно спровоцировать, задев самолюбие. Если он почувствует, что кто-то в Кремле, кого он называл другом, его обманывает, то последствия могут быть непредсказуемыми. И его окружение тоже стремительно "переобуется", можете не сомневаться! Те же Марко Рубио и Майк Уолц, которые в 2022 году были сторонниками мощной поддержки Украины, при малейшем изменении вектора сразу вернутся к прежней позиции. Но если США выйдут из переговоров, Россия сделает всё, чтобы это не выглядело, как разрыв. Им важно сохранить возможность дальнейшего сотрудничества с Трампом. - Возможен ли сценарий, при котором США прекращают переговоры, но сохраняют "дружественные" отношения с Россией в других сферах — например, по Арктике или энергетике? - Судя по утечкам, на переговорах с Уиткоффом в Москве и спецпредставителем Кириллом Дмитриевым в США, тема Украины намеренно выносилась за скобки. Россия сама предложила американцам: мол, посмотрите, какие у нас есть интересные предложения в других сферах.