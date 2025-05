Сорвет ли дронами Украина парад на Красной площади?

В связи с празднованием 80-летия Победы над нацистской Германией, власти России в одностороннем порядке объявили о прекращении огня на территории Украины с 8 по 10 мая. В ответ Киев выступил с контрпредложением о немедленном и всеобъемлющем перемирии, но Москва отказалась.

Решение Кремля о временной приостановке боевых действий было принято в непростой для обеих сторон момент - наступление российской армии внутри Украины застопорилось.

Согласно данным американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), украинским силам удалось остановить продвижение России, благодаря эффективным ударам беспилотников, активизации авиации и новым средствам радиоэлектронной борьбы, которые осложняют применение российских планирующих авиабомб. Украинская сторона утверждает, что только за первые три месяца текущего года российские потери убитыми и ранеными составили порядка 100 тысяч человек.

С апреля 2024-го по март 2025 года российская армия смогла оккупировать менее одного процента территории Украины.

О мотивах и последствиях неожиданного перемирия, объявленного Москвой, haqqin.az побеседовал с известным политологом Александром Фридманом — преподавателем истории Восточной Европы в университетах Саарбрюккена и Дюссельдорфа (ФРГ).