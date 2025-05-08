Сколько украинцев доверяют Зеленскому?

По данным социологов, уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в мае 2025 года составил 59,8%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова совместно с Киевским форумом по безопасности. Исследование проводилось с 24 апреля по 4 мая на подконтрольных правительству территориях, где не ведутся боевые действия.

Согласно данным, полностью доверяют президенту 17,1% опрошенных, скорее доверяют — 42,7%. В то же время 19,4% респондентов скорее не доверяют Зеленскому, а 13,7% — совсем не доверяют.