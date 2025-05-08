Сколько украинцев доверяют Зеленскому?

По данным социологов, уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в мае 2025 года составил 59,8%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова совместно с Киевским форумом по безопасности. Исследование проводилось с 24 апреля по 4 мая на подконтрольных правительству территориях, где не ведутся боевые действия.
Согласно данным, полностью доверяют президенту 17,1% опрошенных, скорее доверяют — 42,7%. В то же время 19,4% респондентов скорее не доверяют Зеленскому, а 13,7% — совсем не доверяют.
Всего было опрошено 2021 человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом face-to-face. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%. При этом социологи указывают, что выборка может содержать дополнительные отклонения из-за последствий российской агрессии, включая массовое перемещение населения.
Ранее, по данным Центра Разумкова, в марте 2025 года уровень доверия к Зеленскому составлял 57,5%. А по данным Киевского международного института социологии, на фоне обострения отношений с администрацией президента США Дональда Трампа и спора в Овальном кабинете показатель временно повышался до 68%.