Трамп зовет на помощь товарища Си

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться к руководству Китая с просьбой о содействии в прекращении войны в Украине.
По его словам, такая инициатива является «вполне естественной».
«Конечно. Я считаю, что попросить об этом было бы вполне естественно», — сказал он журналистам в Белом доме. «Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки [к урегулированию]. Если нам удастся остановить этот конфликт — это будет огромное достижение», — отметил американский лидер.
Кроме того, Трамп сообщил, что не исключает телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином после завершения переговоров торговых делегаций США и Китая в Швейцарии. «Да, конечно», — ответил он на соответствующий вопрос, добавив, что решение будет зависеть от главы Минфина США Скотта Бессента.
С 9 по 12 мая вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн проведет в Швейцарии консультации с министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем Джеймисоном Гриром.
Ранее президент США Дональд Трамп обратился к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с предложением выступить посредником в разрешении конфликта в Украине. Трамп отметил способность Эрдогана поддерживать диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. В связи с этим Трамп предложил турецкому коллеге выступить посредником.