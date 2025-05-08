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Пакистан обстреливает Индию беспилотниками и ракетами
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Пакистан обстреливает Индию беспилотниками и ракетами

Трамп зовет на помощь товарища Си

20:01 554

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться к руководству Китая с просьбой о содействии в прекращении войны в Украине.

По его словам, такая инициатива является «вполне естественной».

«Конечно. Я считаю, что попросить об этом было бы вполне естественно», — сказал он журналистам в Белом доме. «Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки [к урегулированию]. Если нам удастся остановить этот конфликт — это будет огромное достижение», — отметил американский лидер.

Кроме того, Трамп сообщил, что не исключает телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином после завершения переговоров торговых делегаций США и Китая в Швейцарии. «Да, конечно», — ответил он на соответствующий вопрос, добавив, что решение будет зависеть от главы Минфина США Скотта Бессента.

С 9 по 12 мая вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн проведет в Швейцарии консультации с министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем Джеймисоном Гриром.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с предложением выступить посредником в разрешении конфликта в Украине. Трамп отметил способность Эрдогана поддерживать диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. В связи с этим Трамп предложил турецкому коллеге выступить посредником.

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