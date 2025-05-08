Трамп зовет на помощь товарища Си

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться к руководству Китая с просьбой о содействии в прекращении войны в Украине.

По его словам, такая инициатива является «вполне естественной».

«Конечно. Я считаю, что попросить об этом было бы вполне естественно», — сказал он журналистам в Белом доме. «Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки [к урегулированию]. Если нам удастся остановить этот конфликт — это будет огромное достижение», — отметил американский лидер.