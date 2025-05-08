Израиль поливает Газу огнем

Израильские ВВС за последние три дня атаковали более 150 целей по всему сектору Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

«В течение последних 72 часов ВВС Израиля нанесли удары по более чем 150 террористическим целям в секторе Газа, включая отряды террористов, подземные объекты террористической инфраструктуры и военные сооружения, где находились террористы», — говорится в заявлении.