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Пакистан обстреливает Индию беспилотниками и ракетами
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Пакистан обстреливает Индию беспилотниками и ракетами

Израиль поливает Газу огнем

20:12 206

Израильские ВВС за последние три дня атаковали более 150 целей по всему сектору Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

«В течение последних 72 часов ВВС Израиля нанесли удары по более чем 150 террористическим целям в секторе Газа, включая отряды террористов, подземные объекты террористической инфраструктуры и военные сооружения, где находились террористы», — говорится в заявлении.

Кроме того, 7 мая в районе Дейр-эль-Балаха был ликвидирован радикал Наср Субхи Ибрахим Джума.

По данным израильской стороны, он занимал командную позицию в рядах вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС и был одним из руководителей производства ракет для нужд радикальных формирований.

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