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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Эрдоган призывает Индию и Пакистан к миру

20:51 640

Анкара обеспокоена ростом военной напряженности между Индией и Пакистаном и предпринимает все возможные меры для ее деэскалации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

«Мы обеспокоены тем, что напряженность между Пакистаном и Индией переросла в горячую конфронтацию с ракетными обстрелами, в результате которых погибло много мирных жителей. Несмотря на усилия тех, кто подливает масла в огонь, мы делаем все для снижения военной напряженности, пока события не достигли необратимой точки», — сказал турецкий лидер. Его выступление транслировалось в соцсетях администрации президента.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 мая Вооружённые силы Индии начали операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям на территории Пакистана и в подконтрольной ему части Кашмира, где, по данным индийской стороны, базировались террористы. Как сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники, в результате операции были ликвидированы более 70 боевиков, свыше 60 получили ранения.

По информации пакистанских военных, жертвами ударов стали 26 человек, ещё 46 были ранены. В ответ Пакистан на 48 часов закрыл воздушное пространство и нанёс ответные удары. МИД Индии сообщил, что в индийской союзной территории Джамму и Кашмир в результате нарушений режима прекращения огня со стороны пакистанских войск погибли 16 мирных жителей, 59 получили ранения.

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