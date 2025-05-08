Страшная война Пакистана с Индией: в деле китайские ракеты

В ночь на 7 мая в воздушном пространстве между Индией и Пакистаном произошло нечто беспрецедентное - по данным телеканала CNN, ссылающегося на источник в пакистанских силовых структурах, Индия и Пакистан одновременно задействовали до 125 истребителей. Это противостояние в воздухе стало крупнейшим боем в истории современной боевой авиации. Воздушное противостояние продолжалось более часа. При этом, как передает источник CNN, ни одна из сторон не пересекла государственную границу противника — ракетные пуски осуществлялись с дистанций, превышающих 160 километров. Что прямо указывает на применение вооружения класса «воздух-воздух» большой дальности и свидетельствует о возросшей тактической сдержанности обеих сторон. События 2019 года, когда индийский пилот был сбит и взят в плен на территории Пакистана, до сих пор оказывают влияние на оперативные решения командования ВВС. Пакистан официально заявил о пяти сбитых индийских истребителях. Независимые источники подтверждают потерю не менее трёх боевых самолётов на индийской стороне линии контроля в Кашмире. В открытом доступе появились изображения обломков истребителя ВВС Индии Dassault Rafale. Французские источники подтвердили уничтожение одного самолета этой модели, что стало первым задокументированным боевым случаем потери Rafale в условиях высокой интенсивности. Пакистанская сторона потерь не понесла, и это серьёзный репутационный удар по индийским военно-воздушным силам.

Ранее haqqin.az сообщал, что Пакистан мог добиться оперативного превосходства, благодаря применению китайских ракет класса «воздух-воздух» большой дальности PL-15. Эта информация получила косвенное подтверждение: в округе Хошиярпур (штат Пенджаб) были обнаружены обломки ракеты PL-15, идентифицированные местными властями. СМИ опубликовали соответствующие фотографии, однако происхождение ракеты и траектория её падения по-прежнему остаются предметом расследования. PL-15 — это современная китайская ракета класса «воздух-воздух» вне зоны визуального контакта. Базовая (внутренняя) версия имеет заявленную дальность от 200 до 300 километров, тогда как экспортный вариант PL-15E ограничен примерно 145 километрами. Снаряд оснащён двухимпульсным твердотопливным ракетным двигателем, обеспечивающим скорость до 5 Махов. Корректировка цели реализуется посредством активной радиолокационной головки самонаведения с фазированной антенной решёткой (АФАР) и возможностью корректировки траектории на среднем участке полета. На вооружении Пакистана ракеты PL-15 официально представлены в составе модернизированных истребителей JF-17C Block III и J-10C. Исламабад впервые подтвердил наличие дальнобойных китайских ракет в арсенале своих ВВС, тем самым подчеркнув стратегическую глубину военно-технического сотрудничества с Китаем. Анализ опубликованных изображений показывает, что Пакистан получил именно армейскую, а не экспортную версию PL-15. Это предоставляет пакистанским пилотам возможность поражать цели за пределами досягаемости ракет Meteor, которыми оснащаются индийские истребители Rafale. Указанная дальность стрельбы ракет Meteor составляет порядка 180–200 километров.

Издание Bulgarian Military сообщает, что в ходе боя китайская ракета PL-15 могла быть выпущена либо с J-10C, либо с JF-17 Block III. Оба эти типа истребителей входят в боевой состав пакистанских ВВС. К слову, именно JF-17 Block III, по имеющейся информации, были заказаны Азербайджаном и, предположительно, будут адаптированы под использование турецких ракетных систем. Факт применения PL-15 поднимает вопрос о перераспределении баланса сил в Южной Азии и подчеркивает нарастающее влияние Китая, как поставщика высокотехнологичных систем вооружения в регионе. По данным Bulgarian Military, ракеты PL-15 являются ключевым компонентом ударного потенциала пакистанских ВВС. В сочетании с ближнебойными PL-10 с инфракрасной системой самонаведения и истребителями, оснащенными радиолокационными станциями с АФАР, PL-15 обеспечивает Пакистану способность к проецированию воздушной мощи за пределами национального воздушного пространства. Оперативная передача этих ракет в боевые части ВВС Пакистана, особенно в модификации, предназначенной для НОАК, свидетельствует о высоком уровне военной интеграции между Исламабадом и Пекином. На фоне последнего обострения между Индией и Пакистаном, связанного с инцидентами в районе Пахалгама, этот фактор приобретает особое значение.