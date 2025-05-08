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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Страшная война Пакистана с Индией: в деле китайские ракеты

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
20:48 3440

В ночь на 7 мая в воздушном пространстве между Индией и Пакистаном произошло нечто беспрецедентное - по данным телеканала CNN, ссылающегося на источник в пакистанских силовых структурах, Индия и Пакистан одновременно задействовали до 125 истребителей. Это противостояние в воздухе стало крупнейшим боем в истории современной боевой авиации.

Воздушное противостояние продолжалось более часа. При этом, как передает источник CNN, ни одна из сторон не пересекла государственную границу противника — ракетные пуски осуществлялись с дистанций, превышающих 160 километров. Что прямо указывает на применение вооружения класса «воздух-воздух» большой дальности и свидетельствует о возросшей тактической сдержанности обеих сторон. События 2019 года, когда индийский пилот был сбит и взят в плен на территории Пакистана, до сих пор оказывают влияние на оперативные решения командования ВВС.

Пакистан официально заявил о пяти сбитых индийских истребителях. Независимые источники подтверждают потерю не менее трёх боевых самолётов на индийской стороне линии контроля в Кашмире. В открытом доступе появились изображения обломков истребителя ВВС Индии Dassault Rafale. Французские источники подтвердили уничтожение одного самолета этой модели, что стало первым задокументированным боевым случаем потери Rafale в условиях высокой интенсивности. Пакистанская сторона потерь не понесла, и это  серьёзный репутационный удар по индийским военно-воздушным силам.

Воздушное противостояние продолжалось более часа. Ни одна из сторон не пересекла государственную границу противника — ракетные пуски осуществлялись с дистанций, превышающих 160 километров

Ранее haqqin.az сообщал, что Пакистан мог добиться оперативного превосходства, благодаря применению китайских ракет класса «воздух-воздух» большой дальности PL-15. Эта информация получила косвенное подтверждение: в округе Хошиярпур (штат Пенджаб) были обнаружены обломки ракеты PL-15, идентифицированные местными властями. СМИ опубликовали соответствующие фотографии, однако происхождение ракеты и траектория её падения по-прежнему остаются предметом расследования.

PL-15 — это современная китайская ракета класса «воздух-воздух» вне зоны визуального контакта. Базовая (внутренняя) версия имеет заявленную дальность от 200 до 300 километров, тогда как экспортный вариант PL-15E ограничен примерно 145 километрами. Снаряд оснащён двухимпульсным твердотопливным ракетным двигателем, обеспечивающим скорость до 5 Махов. Корректировка цели реализуется посредством активной радиолокационной головки самонаведения с фазированной антенной решёткой (АФАР) и возможностью корректировки траектории на среднем участке полета.

На вооружении Пакистана ракеты PL-15 официально представлены в составе модернизированных истребителей JF-17C Block III и J-10C. Исламабад впервые подтвердил наличие дальнобойных китайских ракет в арсенале своих ВВС, тем самым подчеркнув стратегическую глубину военно-технического сотрудничества с Китаем. Анализ опубликованных изображений показывает, что Пакистан получил именно армейскую, а не экспортную версию PL-15. Это предоставляет пакистанским пилотам возможность поражать цели за пределами досягаемости ракет Meteor, которыми оснащаются индийские истребители Rafale. Указанная дальность стрельбы ракет Meteor составляет порядка 180–200 километров.

В округе Хошиярпур (штат Пенджаб) были обнаружены обломки ракеты PL-15, идентифицированные местными властями

Издание Bulgarian Military сообщает, что в ходе боя китайская ракета PL-15 могла быть выпущена либо с J-10C, либо с JF-17 Block III. Оба эти типа истребителей входят в боевой состав пакистанских ВВС. К слову, именно JF-17 Block III, по имеющейся информации, были заказаны Азербайджаном и, предположительно, будут адаптированы под использование турецких ракетных систем.

Факт применения PL-15 поднимает вопрос о перераспределении баланса сил в Южной Азии и подчеркивает нарастающее влияние Китая, как поставщика высокотехнологичных систем вооружения в регионе. По данным Bulgarian Military, ракеты PL-15 являются ключевым компонентом ударного потенциала пакистанских ВВС. В сочетании с ближнебойными PL-10 с инфракрасной системой самонаведения и истребителями, оснащенными радиолокационными станциями с АФАР, PL-15 обеспечивает Пакистану способность к проецированию воздушной мощи за пределами национального воздушного пространства.

Оперативная передача этих ракет в боевые части ВВС Пакистана, особенно в модификации, предназначенной для НОАК, свидетельствует о высоком уровне военной интеграции между Исламабадом и Пекином. На фоне последнего обострения между Индией и Пакистаном, связанного с инцидентами в районе Пахалгама, этот фактор приобретает особое значение.

Факт применения PL-15 поднимает вопрос о перераспределении баланса сил в Южной Азии и подчеркивает нарастающее влияние Китая, как поставщика высокотехнологичных систем вооружения в регионе

Несмотря на численный перевес ВВС Индии, качественные изменения в вооружении Пакистана и, прежде всего, наличие ракет PL-15, потенциально нивелируют это преимущество. Индия располагает ракетами Astra Mk1 (дальность до 120 километров) и Meteor. Последняя является одним из наиболее совершенных образцов вооружения своего класса: эта ракета, благодаря прямоточному воздушно-реактивному двигателю и усовершенствованной системе наведения, обеспечивает высокий уровень маневренности и расширенные зоны перехвата.

Тем не менее, PL-15 превосходит Meteor по максимальной дальности поражения, что теоретически предоставляет пакистанским экипажам тактическое преимущество в формате «первого удара», особенно при сохранении дистанционного режима боевых действий. Это, в свою очередь, может вынудить Индию ускорить разработку новых версий ракет Astra Mk2 и Mk3, а также обратить внимание на западные разработки следующего поколения, такие, как американская AIM-260 JATM, которая пока находится на стадии испытаний.

Поставки PL-15 в зону реального конфликта придают китайской ракете статус испытанного боевого продукта. Пекин не только усиливает своего союзника, но и продвигает собственные системы вооружений через их практическое применение. Что напоминает эффект, который в 1970-х годах произвела американская ракета AIM-54 Phoenix, определившая концепцию дальнего перехвата на десятилетия вперёд.

История вооружений знает множество примеров, когда ракеты класса «воздух-воздух» меняли характер воздушной войны — от AIM-9 Sidewinder во Вьетнаме до AMRAAM в Персидском заливе. Сегодня в этот список, похоже, входит и китайская PL-15. Её появление в театре боевых действий символизирует новый этап в технологическом соперничестве ведущих аэрокосмических держав мира.

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