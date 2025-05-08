Президент Израиля склоняет голову перед красноармейцами

Соответствующее заявление он сделал в ходе видеообращения к гостям и организаторам приема по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проводит посольство России в городе Герцлия к северу от Тель-Авива.

От имени Государства Израиль я склоняю голову перед храбрыми воинами, бойцами всех армий, особенно Красной армии", - сказал он.

Герцог добавил, что "предлагает в этот знаменательный день вновь подтвердить обязательства по сохранению памяти" о Второй мировой войне.

"Да будет священна и вечна память павших воинов, которые освободили Европу, которые освободили мир от нацистов и их пособников", - резюмировал президент Израиля.