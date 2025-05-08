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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Россия обиделась: А мы еще больше разочарованы!

21:23 2720

Вашингтон «разочаровывает Москву даже больше, чем Россия не оправдывает ожидания США».

Такое мнение помощник президента по международным делам Юрий Ушаков высказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Этот фрагмент он опубликовал в своем Telegram-канале, комментируя заявления американских политиков о том, что поведение России вызывает у них разочарование.

«Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают. Может быть, даже больше, чем мы их», — сказал Ушаков.

Кроме того, Ушаков считает, что есть движение РФ и США в сторону встречи их лидеров.

Помощник президента РФ также заявил, что «США пришли к пониманию позиции России и её требований, однако не все предложения Москвы в Вашингтоне учитываются».

«Видно, что всё-таки, как мне кажется, есть понимание того, чего мы требуем, чего мы хотим добиться в результате этой ситуации», — прокомментировал Ушаков официальные заявления, идущие из США. — «И в какой-то степени наши требования, наши соображения, наши предложения всё-таки учитываются. Хотя не все, конечно», — добавил он.

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