Европарламент потребовал вернуть украинских детей

Европарламент принял резолюцию с призывом к возвращению украинских детей, насильственно перемещённых и депортированных в Россию.

В документе содержится резкое осуждение действий Москвы, которые, по мнению депутатов, являются частью стратегии геноцида, направленной на уничтожение украинской идентичности. В резолюции также говорится о причастности к этим действиям «режима в Беларуси».

«Насильственная передача и депортация украинских детей, их незаконное усыновление, убийства, насильственная русификация и милитаризация должны быть прекращены», — подчёркивается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Европарламента.