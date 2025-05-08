USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Европарламент потребовал вернуть украинских детей

22:30 212

Европарламент принял резолюцию с призывом к возвращению украинских детей, насильственно перемещённых и депортированных в Россию.

В документе содержится резкое осуждение действий Москвы, которые, по мнению депутатов, являются частью стратегии геноцида, направленной на уничтожение украинской идентичности. В резолюции также говорится о причастности к этим действиям «режима в Беларуси».

«Насильственная передача и депортация украинских детей, их незаконное усыновление, убийства, насильственная русификация и милитаризация должны быть прекращены», — подчёркивается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Европарламента.

Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана видео; обновлено 22:20
22:20 18073
Россия обиделась: А мы еще больше разочарованы!
Россия обиделась: А мы еще больше разочарованы!
21:23 2727
Новым Папой Римским стал американец
Новым Папой Римским стал американец обновлено 21:56
21:56 5613
США могут передать Украину Турции и Китаю
США могут передать Украину Турции и Китаю обновлено 21:49
21:49 2688
Сорвет ли дронами Украина парад на Красной площади?
Сорвет ли дронами Украина парад на Красной площади? на главный вопрос haqqin.az отвечает Александр Фридман
19:16 3370
Сколько украинцев доверяют Зеленскому?
Сколько украинцев доверяют Зеленскому?
19:37 2626
Чтобы быть счастливым, нужно быть несвободным
Чтобы быть счастливым, нужно быть несвободным новая антиутопия
18:16 2503
«Трибунал для Путина» и 1 млрд на вооружение: важные шаги ЕС к 9 мая
«Трибунал для Путина» и 1 млрд на вооружение: важные шаги ЕС к 9 мая
19:01 3014
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса что там у соседей
13:28 2300
Разлад между Трампом и Нетаньяху
Разлад между Трампом и Нетаньяху
18:10 2696
Русские и украинцы обвиняют друг друга в нарушении «перемирия Путина»
Русские и украинцы обвиняют друг друга в нарушении «перемирия Путина» обновлено 17:53
17:53 5111

ЭТО ВАЖНО

Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана видео; обновлено 22:20
22:20 18073
Россия обиделась: А мы еще больше разочарованы!
Россия обиделась: А мы еще больше разочарованы!
21:23 2727
Новым Папой Римским стал американец
Новым Папой Римским стал американец обновлено 21:56
21:56 5613
США могут передать Украину Турции и Китаю
США могут передать Украину Турции и Китаю обновлено 21:49
21:49 2688
Сорвет ли дронами Украина парад на Красной площади?
Сорвет ли дронами Украина парад на Красной площади? на главный вопрос haqqin.az отвечает Александр Фридман
19:16 3370
Сколько украинцев доверяют Зеленскому?
Сколько украинцев доверяют Зеленскому?
19:37 2626
Чтобы быть счастливым, нужно быть несвободным
Чтобы быть счастливым, нужно быть несвободным новая антиутопия
18:16 2503
«Трибунал для Путина» и 1 млрд на вооружение: важные шаги ЕС к 9 мая
«Трибунал для Путина» и 1 млрд на вооружение: важные шаги ЕС к 9 мая
19:01 3014
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса
Демократия в Грузии? Где-то между изменением климата и колонизацией Марса что там у соседей
13:28 2300
Разлад между Трампом и Нетаньяху
Разлад между Трампом и Нетаньяху
18:10 2696
Русские и украинцы обвиняют друг друга в нарушении «перемирия Путина»
Русские и украинцы обвиняют друг друга в нарушении «перемирия Путина» обновлено 17:53
17:53 5111
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться