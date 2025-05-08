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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Индийская валюта рухнула

8 мая 2025, 22:45 1669

Индийская рупия резко обесценилась на фоне обострения ситуации с Пакистаном.

Об этом пишет Bloomberg.

Валюта упала на 1,1% до 85,7913 за доллар, что стало самым большим дневным проседанием с февраля 2022 года.

Падение произошло после заявлений Пакистана о сбивании индийских беспилотников. В ответ Индия сообщила, что «нейтрализовала систему противовоздушной обороны в Пакистане».

Обострение между двумя ядерными державами сразу сказалось на финансовых рынках, заставив инвесторов пересмотреть отношение к риску в регионе.

Напомним, что Индия перекрыла подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар на реке Ченаб и готовится сделать то же самое с плотиной Кишанганга на реке Джелам.

Индия запретила импорт всех товаров, происходящих из Пакистана или идущих транзитом через него, Пакистан ответил симметрично.

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