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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

США разрешили саудитам не мириться с Израилем

8 мая 2025, 22:59 1219

США больше не требуют от Саудовской Аравии нормализации отношений с Израилем в качестве условия для помощи в создании саудовской ядерной программы.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Агентство подчеркивает, что отказ от такого условия стал бы «крупной уступкой» со стороны Вашингтона. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт, в свою очередь, заявил Reuters, что администрация США считает подобные утверждения спекуляциями, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп сам сделает соответствующее заявление, «когда будет, о чем заявить».

Власти Израиля до очередного обострения палестино-израильского конфликта неоднократно заявляли о стремлении нормализовать отношения с Саудовской Аравией. В сентябре 2023 года премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что стороны все ближе к установлению дипломатических отношений. За день до этого аналогичное заявление прозвучало в интервью наследного принца Саудовской Аравии телеканалу Fox News.

США на протяжении нескольких лет вели переговоры с Саудовской Аравией и Израилем об установлении дипломатических отношений между двумя ближневосточными странами. Однако израильская операция в секторе Газа вынудила королевство отложить обсуждение этого вопроса. 29 апреля прошлого года бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ключевыми условиями нормализации остаются урегулирование конфликта в Газе и реализация решения о создании палестинского государства.

Эр-Рияд также ведет переговоры с Вашингтоном о заключении оборонительного пакта. Предполагалось, что Саудовская Аравия может установить полноценные отношения с Израилем, получив от США гарантии безопасности. В качестве возможных альтернатив Вашингтон готов предложить Эр-Рияду статус «основного союзника вне НАТО» или заключение пакта, аналогичного соглашению между США и Бахрейном, в рамках которого страны договорились о сотрудничестве в военной сфере. Кроме того, соглашение может предусматривать американскую помощь в создании саудовской ядерной программы.

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