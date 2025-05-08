США разрешили саудитам не мириться с Израилем

США больше не требуют от Саудовской Аравии нормализации отношений с Израилем в качестве условия для помощи в создании саудовской ядерной программы.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Агентство подчеркивает, что отказ от такого условия стал бы «крупной уступкой» со стороны Вашингтона. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт, в свою очередь, заявил Reuters, что администрация США считает подобные утверждения спекуляциями, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп сам сделает соответствующее заявление, «когда будет, о чем заявить».