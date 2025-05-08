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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

США требуют перемирия. А Россия хочет «движухи»

8 мая 2025, 23:15 997

Обеспечение перемирия остается первым шагом, на котором настаивают США в рамках прекращения войны в Украине.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.

«Это очень низкая планка для первого шага. И это остается первым шагом, который должен быть сделан», — сказала Брюс, отвечая на вопрос, продолжает ли Вашингтон настаивать на 30-дневном перемирии.

Она добавила, что «мы ясно давали понять, особенно госсекретарь США Марко Рубио, что любое обсуждение устойчивого мира возможно только после прекращения огня». По ее словам, это «первая ключевая часть добросовестных усилий» по урегулированию.

При этом ее слова противоречат заявлению вице-президента США Джей Ди Вэнса от 7 мая. Он утверждал, что США стремятся сосредоточиться на долгосрочном урегулировании, отходя от идеи кратковременного перемирия, поскольку, по его мнению, Россия к ней «относится прохладно».

Отдельно Брюс подчеркнула, что сделка по природным ресурсам между США и Украиной никак не связана с мирными переговорами. «Напоминаю, что это никоим образом не связано с переговорами о прекращении огня и конфликте», — заявила она. По ее словам, речь идет об «отдельном механизме», направленном на «создание экономического партнерства между США и Украиной».

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