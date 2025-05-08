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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Президент ОАЭ позвонил Алиеву

8 мая 2025, 23:28 1421

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 8 мая позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение обсуждениями, проведенными на встречах в Абу-Даби в ходе визита главы нашего государства в Объединенные Арабские Эмираты.

Было подчеркнуто, что основанные на взаимном доверии и дружбе отношения между нашими странами успешно развиваются, торгово-экономические связи расширяются в духе налаженного политического диалога, осуществляются взаимные визиты делегаций по различным сферам.

Главы государств провели обмен мнениями по вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

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