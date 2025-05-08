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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Азербайджанцы угостились фалафелем и выразили солидарность заложникам ХАМАС

Эксклюзив
Отдел информации
8 мая 2025, 23:46 1140

8 мая посольство Израиля в Азербайджане провело прием по случаю 77-й годовщины независимости Израиля. Мероприятие объединило высокопоставленных гостей, представителей правительства, дипломатов, деловых кругов и еврейской общины. 

Как сообщили haqqin.az в посольстве, целью вечера было не только отметить достижения Израиля, но и подчеркнуть развитие партнерских отношений между Израилем и Азербайджаном.

С речью открыл мероприятие посол Израиля Джордж Дик. Он рассказал о пути Израиля от борьбы за выживание к обретению независимости, а также отметил устойчивую дружбу между двумя странами, основанную на взаимоуважении, общей стойкости и стремлении к миру и развитию.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров также выступил перед гостями, подчеркнув крепкие экономические связи между государствами и общие ценности, лежащие в основе двусторонних отношений.

Программа вечера включала выступления струнного квартета и известного азербайджанского музыканта Фарида Алиева. Музыкальная часть стала данью уважения идеям мира и стойкости. Гостям предлагались блюда израильской кухни, в том числе фалафель, а также участие в проекте «Стена надежды» — пространстве, где можно было оставить послания поддержки и солидарности с жертвами нападений 7 октября и пожелания скорейшего освобождения 59 заложников, удерживаемых ХАМАС.

Этот вечер стал не просто праздником, но и ярким выражением единства между Израилем и Азербайджаном — свидетельством общих ценностей свободы, стойкости и непоколебимой веры в светлое, мирное будущее.

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