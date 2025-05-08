Мерц впервые поговорил с Зеленским как канцлер Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел первый телефонный разговор с Владимиром Зеленским на посту главы правительства ФРГ.
Как сообщил журналистам официальный представитель нового кабмина Германии Штефан Корнелиус, Зеленский поздравил Мерца с вступлением в должность. Новый канцлер заверил в поддержке Киева со стороны его правительства.
«Они оценили посреднические усилия американского президента. Канцлер подчеркнул, что Германия поддерживает эти усилия вместе с Францией, Соединенным Королевством и европейскими партнерами», — сообщил Корнелиус.
Мерц и Зеленский договорились оставаться на связи.
Мерц вступил в должность канцлера 6 мая.