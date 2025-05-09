Байрамов осуждает Индию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе беседы были обсуждены вопросы региональной безопасности и ухудшение ситуации между Пакистаном и Индией.
Пакистанский министр рассказал о ракетных ударах Индии по территории Пакистана и о предпринимаемых ответных мерах со стороны пакистанской стороны.
Байрамов выразил солидарность с пакистанским народом и осудил военные атаки, приведшие к жертвам и ранениям среди гражданского населения.
Он также подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации и выразил надежду на урегулирование конфликта путем дипломатических усилий и переговоров.