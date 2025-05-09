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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Байрамов осуждает Индию

00:06 869

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе беседы были обсуждены вопросы региональной безопасности и ухудшение ситуации между Пакистаном и Индией.

Пакистанский министр рассказал о ракетных ударах Индии по территории Пакистана и о предпринимаемых ответных мерах со стороны пакистанской стороны.

Байрамов выразил солидарность с пакистанским народом и осудил военные атаки, приведшие к жертвам и ранениям среди гражданского населения.

Он также подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации и выразил надежду на урегулирование конфликта путем дипломатических усилий и переговоров.

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