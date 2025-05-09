США рассказали, какие украинские территории не получит Россия

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия не может ожидать от Украины территорий, которые она еще не захватила. Также он отметил, что США могут выйти из переговоров, если обнаружат, что Россия ведет их недобросовестно.

«Мы знали, что Россия потребует слишком многого, потому что для них это, по сути, победа на земле. Конечно, украинцы хотят перемирия, поскольку последние несколько месяцев для них были неудачными», — отметил Вэнс.

Он подчеркнул, что США не хотят, чтобы Украина потеряла суверенитет, но при этом Россия не может рассчитывать на территории, которые еще не контролирует. Это, по его словам, было заявлено в первоначальном российском плане мира.