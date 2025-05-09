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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

США рассказали, какие украинские территории не получит Россия

00:20 868

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия не может ожидать от Украины территорий, которые она еще не захватила. Также он отметил, что США могут выйти из переговоров, если обнаружат, что Россия ведет их недобросовестно.

«Мы знали, что Россия потребует слишком многого, потому что для них это, по сути, победа на земле. Конечно, украинцы хотят перемирия, поскольку последние несколько месяцев для них были неудачными», — отметил Вэнс.

Он подчеркнул, что США не хотят, чтобы Украина потеряла суверенитет, но при этом Россия не может рассчитывать на территории, которые еще не контролирует. Это, по его словам, было заявлено в первоначальном российском плане мира.

«Прогрессом уже является тот факт, что Россия и Украина начали переговоры, что на столе появились конкретные предложения о мире. Мы знали, что первое российское предложение будет чрезмерным», — добавил Вэнс.

Он также выразил обеспокоенность тем, что если США придут к выводу, что Россия ведет переговоры недобросовестно, то они могут выйти из процесса. Это, по его словам, приведет к тому, что Россия и Украина останутся наедине без посредничества США.

«Мы будем продолжать работать, пока не поймем, что дальнейший прогресс невозможен», — резюмировал вице-президент.

Вэнс также отметил, что дипломатические сдвиги уже произошли, поскольку обе стороны предложили конкретные планы мирного урегулирования.

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